美國務卿：委內瑞拉總統是失敗政權　耿爽籲遵聯合國憲章

▲外交部發言人耿爽。（圖／翻攝中國外交部）

記者馬叔安／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Michael Richard "Mike" Pompeo）日前表態，支持委內瑞拉反對黨領袖瓜伊多（Juan Guaidó）的臨時政府，並且稱呼大陸與俄羅斯支持的委國現任總統馬杜洛（Nicolás Maduro Moros）政權為「失敗政權」。大陸外交部發言人耿爽28日指出，委內瑞拉的事務必須也只能由委內瑞拉人民自己選擇和決定。

▲ 委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／路透）

根據《新華社》報導，在大陸外交部28日的例行記者會上，發言人耿爽表示，中方高度關注委內瑞拉當前局勢，支持委內瑞拉政府為維護國家主權、獨立和穩定所作努力，主張所有國家都應恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，反對外部干預委內瑞拉事務，反對一個國家干涉另一個國家內政。

耿爽說，「委內瑞拉的事務必須也只能由委內瑞拉人民自主選擇和決定。希望各方做有利於委內瑞拉穩定發展的事情，做有利於委內瑞拉民生改善的事情，做有利於維護國際法和國際關係基本準則的事情。」

據了解，陸委雙方1974年6月28日建交，大陸是委國第二大貿易夥伴，委國則是大陸在拉丁美洲最主要的投資地，陸方主要出口電器、計算機、電子產品、機械設備等，委國則向大陸出口石油及其他資源。

▲ 委內瑞拉反對派領袖瓜伊多。（圖／路透社）

在去年5月20日的總統選舉中，馬杜洛以7成的高票當選，但有選民質疑選舉本身不公平。馬杜洛於今年1月10日宣誓就職新一屆總統時，大陸、俄羅斯與美洲玻利瓦爾聯盟都表示支持與祝賀；而由反對派控制的國民議會於1月23日宣佈馬杜洛的統治非法。

蓬佩奧在美東時間周六於聯合國安理會會議表示，馬杜洛政權為「非法黑手黨國家」，並批評支持他的俄羅斯、中國大陸、伊朗和古巴等國家。