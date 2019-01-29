　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美國務卿：委內瑞拉總統是失敗政權　耿爽籲遵聯合國憲章

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼外交部發言人耿爽。（圖／翻攝中國外交部）

▲外交部發言人耿爽。（圖／翻攝中國外交部）

記者馬叔安／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Michael Richard "Mike" Pompeo）日前表態，支持委內瑞拉反對黨領袖瓜伊多（Juan Guaidó）的臨時政府，並且稱呼大陸與俄羅斯支持的委國現任總統馬杜洛（Nicolás Maduro Moros）政權為「失敗政權」。大陸外交部發言人耿爽28日指出，委內瑞拉的事務必須也只能由委內瑞拉人民自己選擇和決定。

▲ 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／路透）

▲ 委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／路透）

根據《新華社》報導，在大陸外交部28日的例行記者會上，發言人耿爽表示，中方高度關注委內瑞拉當前局勢，支持委內瑞拉政府為維護國家主權、獨立和穩定所作努力，主張所有國家都應恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，反對外部干預委內瑞拉事務，反對一個國家干涉另一個國家內政。

耿爽說，「委內瑞拉的事務必須也只能由委內瑞拉人民自主選擇和決定。希望各方做有利於委內瑞拉穩定發展的事情，做有利於委內瑞拉民生改善的事情，做有利於維護國際法和國際關係基本準則的事情。」

據了解，陸委雙方1974年6月28日建交，大陸是委國第二大貿易夥伴，委國則是大陸在拉丁美洲最主要的投資地，陸方主要出口電器、計算機、電子產品、機械設備等，委國則向大陸出口石油及其他資源。

▲▼ 委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）。（圖／路透社）

▲ 委內瑞拉反對派領袖瓜伊多。（圖／路透社）

在去年5月20日的總統選舉中，馬杜洛以7成的高票當選，但有選民質疑選舉本身不公平。馬杜洛於今年1月10日宣誓就職新一屆總統時，大陸、俄羅斯與美洲玻利瓦爾聯盟都表示支持與祝賀；而由反對派控制的國民議會於1月23日宣佈馬杜洛的統治非法。

蓬佩奧在美東時間周六於聯合國安理會會議表示，馬杜洛政權為「非法黑手黨國家」，並批評支持他的俄羅斯、中國大陸、伊朗和古巴等國家。

ET快訊
偷吃已婚女部屬170次鬧翻曝不倫　資訊董座回金門老家上吊自殺
尾牙「停屍間」超夯！蓋被躺一排等認領　網笑噴：想雙手合十
郭雪芙認了被劈腿3次！當場抓包證據：氣到無法呼吸

關鍵字：委內瑞拉,蓬佩奧,瓜伊多,馬杜洛,耿爽

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

劉鶴抵華府「喬」貿易戰　美專家坦言：關鍵在北京能做出多少讓步

劉鶴率中方代表團抵美　將與對方進行高級別經貿磋商

宮鬥惡化社交生態　陸媒控延禧攻略、如懿傳涉「五宗罪」

華為預計投30億英鎊！　中國駐英大使：「市場禁令」害人害己

影／她腋下手術醒來「私處流體液」　狼醫求：私下解決！　

陸外交部：美應立即撤銷孟晚舟逮捕令　不要發正式引渡請求

美國務卿：委內瑞拉總統是失敗政權　耿爽籲遵聯合國憲章

恐怖！手卡在絞肉機裡20分鐘　她手指慘被絞碎脫離

誤吞魚刺！大媽硬吞幾口飯...7天後「吐光全身血」險喪命

華聞快遞／2018北京惠民文化消費季　直接消費607億元

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

蔡旻佑突襲婚禮「我可以」　下一秒新郎接棒..哭翻了！

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：你叫我吃的啊QQ

疑性侵酒店妹談判拒付8萬8和解　嗆「不可能」遭7男斷2手指丟包

劉鶴抵華府「喬」貿易戰　美專家坦言：關鍵在北京能做出多少讓步

劉鶴率中方代表團抵美　將與對方進行高級別經貿磋商

宮鬥惡化社交生態　陸媒控延禧攻略、如懿傳涉「五宗罪」

華為預計投30億英鎊！　中國駐英大使：「市場禁令」害人害己

影／她腋下手術醒來「私處流體液」　狼醫求：私下解決！　

陸外交部：美應立即撤銷孟晚舟逮捕令　不要發正式引渡請求

美國務卿：委內瑞拉總統是失敗政權　耿爽籲遵聯合國憲章

恐怖！手卡在絞肉機裡20分鐘　她手指慘被絞碎脫離

誤吞魚刺！大媽硬吞幾口飯...7天後「吐光全身血」險喪命

華聞快遞／2018北京惠民文化消費季　直接消費607億元

女友被罵「妓女」男抓狂猛揮一拳　挨揍男摔成植物人

林書豪砍13+4連4戰得分上雙　老鷹扳倒西區老八快艇

彈頭亂葬崗！17歲學「角頭」換彈匣狂轟30槍　自稱：被詐賭

車田正美授權新作　《聖鬥士星矢 覺醒》將登陸台港澳

澳網後大坂直美登頂球后、謝淑薇掉4名　喬科維奇穩居球王

懷疑帳單灌水　10多酒客「滅火器噴乾粉」大鬧海派七店

討債「工資」2萬元變3千　2男談判破裂當街持菜刀追砍

霹靂遊俠「伙計」中古車185萬開賣中　原車附贈李麥克親筆簽名

被爆傻當孫其君小三！　郭雪芙無辜說話了

鍾小平找韓國瑜「求救」　里長追著他要韓市長春聯

女壘殘沒換藥！紗布一掀嚇壞醫　40隻肥蛆「傷口上吃腐肉」險截肢

大陸熱門新聞

馮提莫唱學貓叫 　韓網友被圈粉

2天幫老公洗365雙臭襪子！

色男「揉奶」治病！女信徒自掀上..

13歲女童誤刮車不跑　留紙條道..

惡男狠踹女童　家長目睹衝上圍毆

女員工搶生意　穿胸罩自拍誘客戶

陸客來台大讚：人與人溫度高於體..

14萬「山寨藍寶堅尼」　交警秒..

「鴨王」舊照曝光！瓜子臉變國字..

古代太監最怕這件事　嬪妃爽他們..

黑衣男商場「隨機抱女童」扔下3..

拿刀劃嬰兒肚臍要「放氣」　竟流..

剛抽中「50吋電視」男搭車猝死

楊鎮浯會見福建書記于偉國　大談..

更多熱門

相關新聞

美攜手盟友阻華為　陸外交部回應

美媒近日刊文指出，華府自2018年開始就秘密號召盟國抵制華為參與第五代移動通信（5G）計畫。大陸外交部發言人耿爽28日對此表示，「事實勝於雄辯，各方的眼睛是雪亮的，我們敦促美方停止對包括華為在內中國企業的無理打壓，為中美企業相互投資、正常合作提供公平良好環境，多做有利於中美互信與合作的事。」

委國動盪　加勒比海大賽改地方打

瓜伊多「密會軍方」逼馬杜洛下台

直指孟晚舟案有「很強」政治企圖　中外交部再向加拿大要人

馬杜洛：不排除與川普見面

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 嵐Arashi 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死

KID拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

2019日本出入境托運行李限制懶人包

爽胡大四喜嚇壞人　勸世文讓網毛翻

郭雪芙爆當小三！鮮肉男星睡進她家「過夜3天」

楊雅筑深夜指纏博焱　醉倒胸膛好曖昧

他被警挖醒見2賓士超火　女：前男友擋我

油漆工大吃爽玩「4年賠0元」被灌爆

「小蜜蜂」緊跟部隊！網：國軍最強後勤

13歲少女倒追失敗告性侵　37歲高富帥回應超暖

住摩鐵！女兒喊「妳最愛的」母傻眼

老公天天尿我身上　張菲媳曝情趣細節

18張「中長髮」髮型圖鑑

更多

最夯影音

更多

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面