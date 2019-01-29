紐西蘭拒絕選邊站！　外長：委內瑞拉必須自己決定未來

▲ 彼得斯表示，發布聲明承認某個政府並不是紐西蘭向來的作為。（圖／達志影像／美聯社）

記者林書荷／綜合外電報導

委內瑞拉政局動盪，反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）自行宣布為「臨時總統」以推翻總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。美國、英國、加拿大，以及許多拉美國家均支持瓜伊多，不過遠在大洋洲的紐西蘭表示，拒絕選邊站，也不會承認任何一方。紐西蘭外長彼得斯（Winston Peters）指出，國家必須透過自由、公平的選舉來決定自身的未來。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）26日在聯合國安理會上向各國喊話，「現在是所有其他國家選擇站在哪一方的時候了。沒有更多的推遲、沒有更多的把戲。你要不是站在自由力量的陣線，就是與馬杜洛和他的騷亂聯盟在一起。」紐西蘭的鄰居澳洲28日也正式承認瓜伊多為委內瑞拉的領袖。

▲▼反對派領袖瓜伊多（下）自行宣布為「臨時總統」以推翻總統馬杜洛（上）。（圖／達志影像／美聯社）



彼得斯表示，發布聲明承認某個政府並不是紐西蘭向來的作為。去年5月，彼得斯對於委內瑞拉「持續崩解的民主規範和制度」表達關切。他當時說，紐西蘭支持「任何能促進委內瑞拉全國對話、促進真正自由且公平的選舉的任何區域性和國際性努力。」

英、法、德等歐洲國家26日呼籲馬杜洛在8天內重新舉行一場「自由且透明」的大選，而若是沒這麼做，就要跟隨華府的腳步承認瓜伊多為臨時總統。馬杜洛近日態度軟化，也釋出願意與美國總統川普會談、與國際社會溝通的意願，但仍然拒絕歐盟提出的選舉最後通牒。

目前，馬杜洛擁有俄國、中國、古巴、土耳其等國的支持，也握有軍事權力，不過一名駐美武官席爾瓦（Jose Luis Silva）26日叛逃並承認了瓜伊多。瓜伊多27日接受《華盛頓郵報》訪問時表示，反對派正在與軍方和政府高層協商，力拚讓馬杜洛徹底失去權力。他坦言，雖然擁有國際上越來越多的支持，但推翻馬杜洛還需要軍方的協助。

▼ 蓬佩奧在聯合國安理會上呼籲各國選擇站在哪一方。（圖／達志影像／美聯社）

