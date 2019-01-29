嬰兒肚臍「鼓鼓的」！父母拿刀劃開要「放氣」　竟流出50cm腸子

▲男嬰肚臍被劃一刀，腸子順著刀口流出。（圖／翻攝自現代金報）

國際中心／綜合報導

大陸寧波一對奇葩父母日前發現，自家出生僅1個月又11天寶寶肚臍鼓鼓的，以為小孩的腹中有氣體，竟異想天開的自行拿刀東手術，將肚子劃開要藉此「放氣」；不過這一刀下去不僅沒有讓肚子股的症狀緩解，反而造成孩子腹中長達40到50公分的腸子順著刀口流出，場景十分嚇人。

綜合外媒報導，名為小一的男嬰在23日下午約1點多時，被送往寧波市婦兒醫院急救，他從救護車上被送下來時，臉色慘白、手腳冰涼，已經出現休克的症狀，而且肚子上還有一坨長達40到50公分的腸子裸露在外，其中有25公分的長度更已經發黑，據悉這樣的情況已經超過3小時。

醫院緊急對小一進行手術，不過鑒於病患的年紀還太小，要是直接把腸子切掉會很可惜，於是醫生先對已經發黑的部分腸子進行熱敷，等到逐漸恢復血色之後，再將腸子放回體內，經過一小時，小一被送進加護病房靜養，若是能度過3到5天的危險期，就應該會沒事了！

報導中指出，在醫生的詢問之下，兩名年紀只有25歲的夫妻才透露，兩人在23日上午發現小一的肚臍鼓起，以為是孩子體內有氣，於是就找出刀片，在小孩的肚子劃了一刀，想要藉此「放氣」。

但氣有沒有消掉不知道，腹中的腸子竟然順著刀口滑出，小一感覺到痛之後開始哭鬧，跑到體外的腸子也越來越多，嚇的夫妻兩人趕緊將孩子送往醫院，但是當地地方醫院也沒辦法解決，才將人轉送到婦兒醫院治療。

醫生指出，小一得的是小孩子常見的「臍疝氣」，通常小孩在2歲之前90%會自癒，發生地點在寶寶的肚臍處，最常見的症狀就是肚臍處有腫物突出，用手碰觸的話會感受到有堅硬的組織；而患有此病的寶寶在大笑或是哭鬧時，肚臍上的腫物會增大，呈現微青色。