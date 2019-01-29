車禍受傷「記憶重置」！女友忘了全部人　癡情男天天陪身旁「自我介紹」

▲丸山跟男友的合照。（圖／翻攝自YouTube／ぴよ）

國際中心／綜合報導

日本一名24歲女子丸山（Maruyama）先前在騎自行車時發生車禍，當她在醫院醒來時卻不記得任何一個人，而且每天都會忘記前一天所發生的事情；儘管如此，她的男友立花裕（Li Huayu）卻仍然對她不離不棄，甚至是每天早上都會向女友介紹自己的身分，並展示兩人是情侶的證據。兩人最後決定結婚，丸山更說，男友的心意讓她不管多少次失去記憶，永遠都會讓她再度愛上。

根據外媒報導，丸山9個月前騎自行車時，被車撞到後受傷住院，不過她醒來時卻誰也不記得，包括她的父母和男友立花裕；儘管她的身體痊癒了，不過記憶卻仍然沒有回來，而且情況似乎變得更加嚴重，因為她完完全全不記得前一天發生甚麼事。

不過立花裕並沒有因此離開女友身邊，而是選擇留下，並在每天早上向女友介紹自己，出示兩人是情侶的證據，讓丸山能夠再認識他一回。覺得這樣下去不是辦法的丸山也曾向立花裕提過分手，不過卻得到「你可能已經失去了以前的記憶，但我們可以創造新的記憶」的回答。

丸山的醫生建議，最好可以寫日記，以幫助丸山記住每天所做的事情；而丸山透過這個方式得知立花裕是如何陪在她身邊之後，決定跟這名善良的男子求婚；她跟男友說，「很感謝你在這段期間的關心，不過自己的病情變得越來越嚴重，醫生更稱還有可能會更糟，或是再度失去記憶，甚至是永遠忘記身旁的人，你真的願意跟這樣的人結婚嗎？」

丸山近日在電視節目上表示，由於失憶症，讓她有機會再度愛上男友，更相信無論失去多少次的記憶，她永遠都會愛上這名男子。報導中指出，這個故事與一部2004年的美國電影「我的失憶女友（50 First Dates）」非常像，該部電影由亞當•山德勒和茱兒•芭莉摩主演，其內容為女主角在車禍後成為一名失憶症患者，並與花花公子男主角相遇的故事。

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