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蔡英文才同意45億援助建電網　海地近來與大陸「公開曖昧」

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▲總統府軍禮歡迎儀式：海地共和國總統摩依士閣下伉儷訪台▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲海地共和國總統摩依士閣下伉儷去年5月底訪台，總統蔡英文以隆重軍禮迎接。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

去年九合一選戰落幕後，民進黨潰堤，而國安系統也密切關注，中國大陸對我邦交國是否再動手，中南美洲國家、梵蒂岡都被列入名單中。回顧去年5月底，我才答應45億援助建設太子港電網建設計畫，近來與中國大陸關係曖昧，還直接公開與部會首長會晤訊息。不過我外交部強調，我與海地關係穩定，雙方長期在農業、醫療及基礎建設等多項領域合作密切，

從選後國安系統密切關注中國大陸對我友邦的動作，梵蒂岡因主教任命的議題，而備受關注；而中南美洲國家，也包括尼加拉瓜、宏都拉斯與海地等國。

其中宏都拉斯屢次被點名，日前宏國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）在接受「路透社」訪問中，對於北京在拉丁美洲擴大外交表達歡迎；至於是否仍與台灣維持外交關係或轉向中國，他僅表示「仍與台灣在一起」。

在選後宏都拉斯狀況不免也被列入關注，不過軍方人士表示，美方與宏都拉斯之間仍有密切軍事合作，近來我與美方關係升溫，暫且能在美國協助下穩住狀況，但國安系統還是持續密切關注。

▼中國大陸與我友邦海地「公開曖昧」，打破低調慣例，公開會晤紀錄與內容。（圖／中國海地貿易發展辦事處）

▲▼中國大陸與我友邦海地「公開曖昧」。（圖／中國海地貿易發展辦事處）

在海地方面，過去也多次被傳出斷交的危機，回顧去年五月底，海地總統摩依士（Jovenel Moïse）訪問台灣，蔡英文政府同意援助45億元台幣，供海地建設電力系統，引起各界的關注；當時蔡英文也與摩依士簽署聯合公報，雙方達成10項共識，建立新夥伴關係及新聯盟，願意成成立高階工作小組，在60天內共同規劃海地經濟發展、基礎建設及吸引投資等領域的架構及新合作條件。

不過，近期中國大陸跟海地關係曖昧，中國海地貿易發展辦事處代表王向陽最近積極拜會海地經貿、農業與海外合作等部會首長，甚至打破過往不公開原則，把相關會晤的訊息直接對外公布。

根據王向陽拜會的記錄，去年12月17日與對外合作部長皮埃爾（Jean Claudy Pierre）會晤、12月14日與農業部長安格朗（Jobert C. Angrand）會晤，以及1月18日與經濟和財政部長德尚布爾（Ronald Decembre）會晤。

其實海地的狀況在去年已經跡象可循，在9月份時，第73屆聯合國大會總辯論上，海地打破連續4年替台灣發聲，罕見未在大會中發言挺台。

而我同意援助45億建設海地「太子港電網建設計畫」方面，其實中國大陸也曾表達，願意投資援助電網、鐵道等；不過，涉外人士坦言，在蔡英文政府上任後，諸多與我斷交國家，與中國大陸的相關協議鮮少兌現，這也讓大陸在拉攏我邦交國時，把風險納入評估。

海地去年同意我提出援助之承諾，也積極帶著海地官員走訪台電企業，並派專家學者考察；而海地總統也坦言，希望電網計畫可以在他任內完成，而該項計畫工程也還需2年多時間，是否陷入斷交危機還有待觀察。

不過我外交部22日就表示，海地與中國相互設立辦事處已超過20年，媒體所述拜會活動，屬中國駐海地貿易發展辦事處人員的「例行公務行程」。

外交部強調，我與海地關係穩定，雙方長期在農業、醫療及基礎建設等多項領域合作密切，我駐海地胡大使頻繁拜會包括海地總統、第一夫人、外長及國防部長等行政、立法首長並積極參與各項公開活動，互動熱絡，「海地總統及外長也在去年年5月及12月先後訪台，兩國關係密切穩固。」

▼中國海地貿易發展辦事處代表王向陽與海地經濟和財政部長德尚布爾會晤。（圖／中國外交部）

▲▼中國海地貿易發展辦事處代表王向陽與海地經濟和財政部長德尚布爾會晤。（圖／中國外交部）。

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