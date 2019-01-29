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老婦屍體滾出來！護柩人員失足「壓上去」　大力撞到棺材蓋掀開

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▲▼（圖／翻攝自YouTube／Video Break）

▲老婦人的屍體直接掉出來！（圖／翻攝自YouTube／Video Break

 國際中心／綜合報導

南美洲秘魯一處農村日前在進行一名老婦人的下葬儀式時，在葬禮上負責移靈、送葬的護柩人員（Pallbearer）一時失足，誤壓在將棺材上，導致原本密封的棺材受到大力撞擊後被打開，在裡頭的老婦人遺體也隨之滾出，當場嚇壞許多人，也讓原本就陷入悲傷的家屬們再度遭受一次打擊。

根據外媒報導，這起悲慘的事件發生在祕魯的潘帕斯（Pampas），當天一名老婦人被裝在棺材裡要準備下葬，而一旁則是全部都站著她的親人們，不過就在要將棺材放進原本就挖好的洞裡時，一名護柩人員突然跳下，大力壓到棺材上方，導致棺材受到撞擊滑落並且大力的掉到地上。

不過棺材落地就算了，原本被密封起來的棺材蓋也因撞擊力道而打開，造成裡頭的老婦人遺體滾出，嚇壞眾人。儘管護柩人員試圖將棺材蓋好放置，不過仍然遇到許多困難，最後只好將棺材抬出洞外，重新安置好遺體跟蓋上蓋子後，再次下土。

報導中指出，護柩人員最後還是順利的將棺材放到洞內，完成了整個儀式，不過對於原本就痛失親人的家屬來說，直到最後一刻都還要遭受這種意外的二度傷害，想必是誰都沒有預料到的吧！

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：屍體,護柩人員,棺材

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