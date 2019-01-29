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軟嫩I奶小隻女月入42萬！靠安慰「寂寞男」1hr賺5千：最多親親

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▲▼日本妹奈奈葉當出租女友，月入42萬。（圖／翻攝自IG／nanaha0703778）

▲奈奈葉當出租女友，月入42萬。（圖／翻攝自IG／nanaha0703778）

國際中心／綜合報導

日本節目《跟拍到你家》（家、ついて行ってイイですか？）日前在東京街頭找到一位20歲的女孩奈奈葉（NANAHA），她身高只有148公分，但卻有視覺超衝擊的Q彈I罩杯。她透露，自己平常在酒店工作，還兼「出租女友」，一個月收入就有150萬日圓（約42.7萬元台幣）。

20歲的奈奈葉有圓滾滾的無辜大眼，但身材卻相當引人犯罪，雖然是個小隻馬，但胸前豪放的I奶讓人完全無法忽視。在節目中，製作組跟拍到奈奈葉的家中，她表示，自己的套房每月房租就要20萬日圓（約5.7萬元台幣），但自己每月的月收入大約可以有150萬日圓，因此不算負擔太大。

奈奈葉表示，自己從15歲就開始獨立生活，目前在酒店工作，但因為火辣身材，加上在推特、IG都擁有高人氣，有不少人希望她可以當「出租女友」，雖然一個小時就要2萬日圓（約5698元台幣），但生意仍然很好，甚至有客人一次就預約了6小時。不過，奈奈葉強調，出租女友能作的頂多就是吃飯、牽手和接吻而已。

▲▼日本妹奈奈葉當出租女友，月入42萬。（圖／翻攝自IG／nanaha0703778）

▲出租女友最多只能接吻。（圖／翻攝自IG／nanaha0703778）

節目播出之後，奈奈葉的社群媒體粉絲數量大漲，她在推特上暱稱「隊長」，並擁有5.6萬追隨者，IG上則有9千多名，她也時常PO出火辣的影片，例如穿著性感蕾絲睡衣，在鏡頭前上下跳動，讓解放胸前Q彈豪乳大力晃。

由於節目播出後人氣變高，她也在推特上寫道，若是有出女女友需求的話，只要寫清楚自己基本介紹，以及時間、想包多少小時等需求，再透過推特私訊給她，就可以報名，不過約會地點僅限新宿或澀谷等地。

▼奈奈葉不吝於秀出豪放I奶。（圖／翻攝自IG／nanaha0703778）

▲▼日本妹奈奈葉當出租女友，月入42萬。（圖／翻攝自IG／nanaha0703778）

▲▼日本妹奈奈葉當出租女友，月入42萬。（圖／翻攝自IG／nanaha0703778）

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關鍵字：I奶,小隻女

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