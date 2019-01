變態男騙女喝下「摻體液」茶　還拍片收藏1.4萬張兒童色圖

▲女子看了影像才發現,自己所喝的茶竟然被摻了東西。(圖/示意圖/達志影像)



國際中心/綜合報導

英國一名男子竟然將精液射進一名女子的茶裡面,還把整個過程拍成影片 ,對方得知受害後報警,警方意外在他身上查出一連串犯罪事件,其中包含引誘和煽動13至15歲兒童從事性活動,甚至最小被害人只有9歲,還收藏了14,488張兒童色情圖片。

32歲男子特威塞爾頓 (Garyth Twiselton)被控在一名27歲女子所喝的茶裡射精,還拍攝了上百支與對方有關的偷拍影片,其中包含他也曾在對方的洗髮精與內衣裡射精,被捕後表示,之所以會這樣做,只是單純想要羞辱被害人,因為對方是一個受人尊敬的好女孩。

可怕的是,警方在蒐證的過程中,意外發現特威塞爾頓在2012年至2017年間,在家裡臥室和浴室、咖啡廳廁所、餐廳工作人員換衣區等處,裝設多台隱藏攝影機,秘密拍下多達上萬張不雅照片,其中甚至包含4歲女童。

特威塞爾頓還被發現持有高達14,488張兒童色情圖片,其中1,317張圖片已涉及最為嚴重的級別,目前他已對13項起訴認罪,其中包含性侵犯罪、5項偷窺罪、引誘兒童從事性活動,持有不雅圖片以及持有極端色情圖像等罪。

法官錢伯斯(Michael Chambers)怒斥被告是「極危險的性狩獵者」,為了保護公眾判處他12年有期徒刑,且勒令將他登記至性犯罪者登記冊中,刑期至少得服滿7年才能獲得假釋。

