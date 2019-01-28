過半南韓人贊成上調老人法定年齡「65→70歲」　至2040比例狂降8.4%

▲ 南韓老年人口比率居高不下。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓近年來人口結構遭遇劇變，生育率迅速下跌，高齡化問題日漸嚴重；醫療進步也使平均壽命不斷增長，邁入「百歲時代」。根據民調機構Realmeter於28日發布的調查結果，有過半南韓人贊成將老人法定年齡自65歲上調至70歲。

Realmeter在25日以全國504名成人為對象，對「上調老人法定年齡」展開調查。結果顯示，18.9%受訪者表示「非常贊成」，37%受訪者選擇「贊成」，合計有55.9%人贊成，超過半數。另一方面，選擇「非常反對」者有17.6%，「反對」者則有23.4%，合計41%；表示「沒意見」者則有3.1%。

該機構分析，贊成方表示，由於平均壽命增長，對老人的主觀標準和社會標準出現落差，政府老人福利支出逐漸增加，更加重年輕族群的負擔；反對方則認為，法定年齡上調後，66歲以上至69歲者將成為老人福利的死角，若沒有老人就業相關配套措施，退休後就會面臨無法維生的問題。

世界衛生組織（WHO）及西方部分已開發國家對老年人的定義為60周歲以上族群，我國政府則規定為65周歲。南韓目前的老人法定年齡也是65歲，但政府近日著手商議上調年齡；若階段性將年齡上修至70歲，預計到2040年為止，生產人口將增加424萬人，2018年高達14.76%的老年人口占總人口比率將降低8.4%。