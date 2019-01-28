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追劇學到CPR知識　他砸破車窗…大聲唱歌救回紫嘴唇女駕駛

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▲▼追劇學到CPR知識　他砸破車窗…大聲唱歌救回嘴唇發紫女駕駛。（圖／翻攝自The Office US） 

▲史考特想起劇中的橋段，成功讓女子保住性命。（圖／翻攝自The Office US

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國亞利桑那州21歲男子史考特（Cross Scott）是位「資深劇迷」，他沒想到，自己在影集中學習到的心肺復甦術（CPR）知識竟會派上用場。他日前注意到一輛白色汽車停在路邊，車上駕駛癱軟在方向盤前，嘴唇發紫，他立刻用石頭敲破窗戶並實施劇中CPR的方法，最後成功救回女子性命。

史考特喜歡的影集為「我們的辦公室」（The Office），播出時間為2005到2013年。其中有一集正好在教學CPR，劇情為經理安排員工受訓，導師則說可以搭配熱門的迪斯可歌曲「活下去」（Stayin’ Alive），隨著節奏按壓患者胸部。

在汽車產業工作的史考特表示，他日前在試駕客人的車時，發現有輛白色轎車停在路邊，警示燈為打開狀態，他下車想詢問駕駛狀態，卻看到女子在車內昏倒。當時他為了專心試駕沒有帶手機，所幸另外2名好心人發現異狀，趕緊先打給911。

考量到情況緊急，史考特敲打車窗並朝著女子大吼，但對方都沒有反應，接著他拿起石頭砸破窗戶，伸手進去打開車門，沒有受過醫學訓練的他試圖檢查女駕駛的脈搏。迅速回想影集中的步驟後，他開始實施CPR。

史考特事後受訪時說，「我過去並未操作過CPR，我不知道我在做什麼。」所幸大約1分鐘後，女子則有了反應並吸了一口氣，醫療人員也來到現場。其中一名護理師說，如果史考特沒有幫忙，最後可能會是場悲劇。

據了解，這位女子名為克萊拉（Clara），失去意識前設法打給女兒，她後來被送往醫院。史考特的事情曝光後，則被同事稱讚是「英雄」，他還到醫院想探望克萊拉，不過對方後來已出院，「我必須確保她沒事。」

史考特目前從高中休學，但他說自己想上大學並學習工程學，他還想更進一步取得CPR的正式執照。

紅十字會亞利桑那州南部分會執行主任斯蘭克（Courtney Slanaker）表示，CPR的訓練對每個人來說都至關重要，即使沒有受過正式培訓，開始行動也比什麼都不做還要好，「不要害怕採取行動。無論你做什麼都能幫助患者，並期望能藉此預防死亡。」

▼延伸影音。

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關鍵字：CRP,影集,北美要聞

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