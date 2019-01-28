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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

尤美女／聲援李明哲　陪他一起吃年夜飯

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▲▼聲援李明哲。（圖／尤美女立委辦公室提供）

▲李明哲被中國以顛覆國家政權罪，判下5年重刑。圖為2018年12月24日「李明哲在獄中被非人道對待 言論自由無罪 中國應立刻釋放記者會」，呼籲大家持續聲援李明哲。（圖／尤美女立委辦公室提供）

長期推動民主運動和人權運動的人權工作者李明哲，僅是在台灣以網路方式和中國關心民主、期待中國民主化的友人分享台灣和世人的經驗，便在2017年3月19日入境中國時，因違反國家安全之規定而遭到逮捕，被消失了整整八個月。直到2017年11月28日，李明哲被以他在「臉書」、「微信」（we chat）和QQ上的網路言論，被中國以「顛覆國家政權」罪，判下五年重刑、褫奪公權二年，且被迫放棄上訴的權利。

在台灣行使一個公民的言論自由和分享各國的民主經驗，竟然被中國以其國內法判刑，在在顯示了中國政府惡劣和荒謬的本質；這不僅侵犯了台灣的主權，也迫害言論自由的基本人權。

直到2018年初，其妻子李凈瑜終於得以固定赴中國探監，但10月19日台商傳來李明哲被移監至河北燕城的消息，11月1日我們得知他又被移回赤山監獄等。這兩次任意移監過程皆未事先通知家屬。

更令人憤怒和擔憂的是，12月探監後，根據李明哲的指示，李凈瑜轉述了李明哲在獄中真實和惡化的處境。她說，這是「暴怒又暴瘦」的李明哲要她回台後公諸於世的，包括李明哲所有保暖衣物及私人物品，移監過程中全部已經被丟棄，難以撐過冬季氣溫多在零度左右的赤山監獄；之前李明哲為避免食用獄方提供的腐敗食物，而以其在獄中的個人帳戶購買其他食物，也因成為中國所稱的「新入監」狀態，個人帳戶被暫時凍結，無法使用現金。移回赤山監獄後，李明哲只得被迫接受獄方提供的腐敗食物，加上長期以來沒有任何休息日、每日十幾個小時在監獄工廠內血汗勞動……，種種不人道的處境，導致他身型暴瘦。

儘管李凈瑜寄去的書籍，全部都是在中國境內依據《出版法》通過審查、合法出版的簡體中文書籍，很多書的內容只不過是在談中國戰國或漢朝的歷史，完全不涉及中國政府管制的具政治敏感性的內容，卻無法到李明哲手中。再者，在中國的監獄中，被收容人的家屬可以辦理所謂「親情電話卡」，讓被收容人跟家人通話，但中方依舊不斷拖延讓他可以依法辦理電話卡的程序。

以上是李明哲被失蹤以來，外界首次得知他的真實處境；這已經違反中國有參與修正的《聯合國囚犯最低待遇最低限度標準規則》（2015年修正）和中國的《監獄法》（2013年施行），也再度證明了中國政府對於聯合國、歐美多國要求釋放李明哲的訴求，依然無動於衷。李明哲和李凈瑜對於人權、民主、自由理念的堅持，讓我們更應該挺身而出，持續要求中國政府立即釋放李明哲。

就如同李凈瑜在記者會中呼籲大家繼續寫信給李明哲，她說：「這封明信片不一定會到李明哲手中，但是中國監獄會收到，中國政府會知道。透過大家持續、穩定地寫明信片寄給他，除了表示大家對李明哲的支持，更重要的是，讓獄方、中國政府知道，我們都在等待李明哲早日回家，我們沒有忘記，也不會放棄。中國還要把李明哲關多久、如何對待他，全世界都在看。」

如果您想加入聲援李明哲的行列，可以：
1.報名參加李明哲救援大隊發起【#寫給李明哲的365信】的活動，在寫信當天將信件張貼在自己的臉書頁並設成公開，救援大隊會把信轉貼到「尋找李明哲」臉書頁。
2.參與【2月4日，陪李明哲一起吃年夜飯】活動。
3.持續於「尋找李明哲」臉書頁關注3月19日有關李明哲被中國政府任意逮捕二週年的活動。

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