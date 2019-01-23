全家開自助洗衣店了！洗衣30分鐘190元　用App查詢免空等

▲全家於三重地區開出首家「自助洗衣複合店」。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

超商雙雄小7與全家這兩年來不斷開出新店型，不論是美妝、烘焙、烤雞、炸雞，還是健身房、咖啡館、餐廳等形式都可看到，全面網羅消費者。其中，全家便利商店繼上週與天和鮮物在高雄開出首家超商餐廳後，今天（23日）又在新北市三重開出首家洗衣複合店。

呼應商圈需求及分眾化市場策略，超雙雙雄透過不同業態的結盟持續拓展新店型，全方面滿足消費者需求。而全家則自2015年開始佈局複合店型，陸續與大樹藥局、天和鮮物、吉野家、韓國GENESIS旗下炸雞品牌bb.q策略合作，業態也愈跨愈大。

而全家這次也開設首家結合超商跟洗衣店模式的複合店， 結合全家App能即時查詢洗衣機是否有空缺，避免到現場需等待，且洗衣快結束前5分鐘還會簡訊通知領取。至於結帳可用多元支付方式，同時可累積會員點數。洗衣價格30分鐘190元起、洗+烘60分鐘220元起、烘衣每分鐘12元。

全家指出，台灣自助洗衣趨勢向上，店數年增超過一成，因此看好其成長潛力，且便利商店與自助洗衣的功能複合下，除有助提高來客數，還同時具有提高來客停留時間的效益，帶動其他商品購買。今年目標開店數達兩位數。

全家表示，首家「自助洗衣複合店」與一般自助洗衣店的最大差異，就是提供了全方位的懶人洗衣法。第一是「免空等」，上全家APP查詢是否有閒置機器後再出門，洗衣完成前5分鐘系統自動發簡訊提醒；第二是「免投幣」，衣服放妥於洗衣機內後至便利商店櫃台出示條碼結帳，30種以上的非現金支付方式隨選；第三是「免投皂」，不用自帶洗衣精或現場購，結帳後便利商店POS機台自動啟動洗衣機，完成注水、給皂等所有洗烘程序。

另外，全家為歡慶首家自助洗衣複合店開幕，1/23至1/27開幕前5天，凡消費「洗加烘」，即免費贈送市價129元的「Farcent 香水空間織品噴霧」一瓶。而1/23至2/4開幕期間，皆可以買5次送1次的優惠價格預購「洗加烘」輕鬆洗，且還加贈3杯中杯熱美式。