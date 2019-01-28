詐騙女花1hr拐買點數　他神反擊：小7店員比較可愛，我先要LINE

網搜小組／綜合報導

一名網友27日在臉書「爆怨公社」PO出10張對話截圖表示，遇到詐騙集團用正妹大頭照引誘性交易，實際上則是要求到超商購買遊戲點數，他耐心花了1個小時唬弄，最後以一句「超商店員很可愛，我先跟她要LINE」，成功氣走對方，也獲得網友們一致好評，「靠北到一個不要不要」。

▲原PO聲稱店員不讓他買，於是決定換到另一家超商試試。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

原PO一開始先是詢問自稱20歲的援交妹身材，獲得「166、45、34C」的回答，於是假裝答應要約見面，對方信以為真，馬上按照「慣例」要求去超商購買3000元的遊戲點數，只要確定已付錢就會靠過去，這時他開始以「店員認為是詐騙不給買」等理由閃避，雙方決定改到另一間店購買。

援交妹到了這個地步仍未發現上當，還貼心叮嚀一句「跟店員說自己用哦」。接著，原PO以不會使用機器為由說要請店員幫忙，結果又被告知是詐騙，此時援交妹似乎已經沒有耐心，一怒之下回嗆，「你相信店員來是相信我？你要跟店員愛愛，還是跟我？」而他立即回覆，「但是店員長得不錯，我比較想跟她，很可愛，我先跟她要LINE」，最後只得到一句三字經，對方就不再理會他。

▼▲詐騙集團暴怒質問，卻被原PO神回一句氣到再也不理他。

原PO將這段對話紀錄PO上網，還不忘調侃，「7-11妹妹比較漂亮有錯嗎？」其他網友們看完也忍不住笑翻，「原PO老司機」、「我懷疑那個女生照片被盜，背後根本是個肥宅」、「以為有宅男要被騙，沒想到還挺機靈的」、「惱羞成怒耶」、「太好笑，這個厲害」、「靠北到一個不要不要」。

還有一名網友分享自己的經驗表示，有一次自己也被詐騙集團選中，於是跟6名身高178公分以上的朋友進到超商，沒想到突然有3名175公分左右的男子靠近，一上來就口氣很差地詢問點數買好沒，這時朋友全部圍了過來，對方立即改口說認錯人，慌忙奪門而出並跳上機車跑了，「旁邊有人告訴我們那可能是仙人跳的詐騙手法，但是我們人多、體格又好，他們當然就跑了。以後要揪團比較安全。」

▼還有網友分享自己差點被騙仙人跳的經驗。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

