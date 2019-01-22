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穿了10年...小7店員偷偷換上新制服了！科技灰超有時尚感

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▲▼超商店員，小7店員。（圖／記者曾婉婷攝）

▲小7店員這套制服即將走入歷史。（圖／資料照）

記者曾婉婷／台北報導

在全台擁有5千多家門市的超商龍頭小7，其店員身上穿的暗紅色制服，是許多消費者再熟悉不過的身影。不過，業者將於今年起全面換上全新制服，讓員工能工作時更有活力。

有網友發現，小7店員的制服跟之前不一樣了，除了將原本的暗紅色變成淺灰色外，其胸上的LOGO也變一個大7中間穿插後面英文字，整體變得清新許多。

據網路資料指出，早期小7店員制服是沿用當時美國7-ELEVEN的制服設計，後來到第三代才變紅色制服。

▲▼小七店員新制服 。（圖／資料照）

▲小7店員將換上新制服。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻攝）

對此，小7則指出，之前曾推出過4款制服，而今年改革後是第五款，平均每10年換一次，且現階段的制服也已使用10年，因此為了讓門市夥伴工作更舒適、更有活力，所以將陸續於全台門市進行制服更換。目前初步先從2019年1月1日起於松山區共77家門市進行測試。

小7表示，為了讓門市夥伴穿上新制服後工作能更有效率，設計上使用更俐落的剪裁手法，制服主色系換上全新的科技灰，讓新制服更較以往具備了美觀、簡約以及時尚感。

至於全家則於2016年也新增店員夏季制服，從原本外套式穿著並需穿襯衫打領帶，變為黑底POLO衫，而冬季則維持原樣，同樣是白色襯衫加上領帶與綠色衣領夾克。

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關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,制服

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