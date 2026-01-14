　
社會 社會焦點 保障人權

打手基地案連跑3人！殺人犯重判12年僅5萬交保　棄保潛逃溜了

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲台中打手基地命案，接連傳出3名殺人犯於判刑確定後，已經棄保潛逃。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

2021年台中爆發「打手訓練基地」大亂鬥造成1死3重傷，主嫌管芥寬殺人部分從重判17年變成無罪，其餘成員也分別遭判12年至14年不等刑期。繼先前同夥蔣啟勛、段傳叡棄保潛逃後，遭判12年10月的殺人犯林家賢先前獲5萬交保後，同樣未到案執行，已棄保潛逃。

管芥寬2017年受人委託，在台中大雅成立「打手訓練基地」，工廠內除了辦公室外，竟然還有籃球場、健身房、搏擊格鬥擂台等，以提供成員居住、鍛鍊體能、搏擊格鬥，招募打手20多人培訓。

管芥寬懷疑手下、死者連紹雄是叛徒，先帶人將連男打斷手腳，連男為了復仇找來同夥13人，帶著鎮暴空氣槍、鐵鎚及開山刀等衝進工廠，痛毆管男，被挑斷手腳筋的管男奄奄一息，連男的朋友將人打傷後，跳上車逃逸，卻將連男留在工廠內，連男來不及撤退，反遇上管男陣營幫手加入，反被活活打死，且身上還有一彈孔。

台中地院一審依殺人罪判處管男17年徒刑，但二審認為，依管男及證人之陳述，及勘驗監視器畫面，認為相關槍彈應該是連男陣營所有，且管男被連男打成重傷，沒辦法再指揮手下反擊打死連男，將殺人罪部分改判無罪，只依主持犯罪組織罪，處管男有期徒刑4年6月，但其餘同夥仍涉及殺人、組織等罪，被判處12年至14年不等刑期，全案今年初上訴最高院遭駁回定讞。

▲中院最新裁定，林家賢未到案執行，認定已經逃匿，沒收保證金。（圖／ETtoday資料照）

其中，共犯蔣啟勛因為有開槍射擊死者，被判處13年8月確定，經檢方命20萬交保後，今年3月要執行時卻未到案，也拘提無著，法院裁定沒收20萬保證金。同樣涉案的共犯段傳叡也在當時獲得20萬具保，經最高院駁回上訴，最終被判處12年10月刑期，段傳叡於應執行日未到，遭到拘提無著，法院認定段傳叡已經逃匿，沒入20萬保證金。

沒想到，另名殺人共犯林家賢一審被判14年、二審減輕為12年10月，案件經最高院上訴駁回後確定，林先前已被台中地檢署諭知5萬元交保，沒想到，檢察官去年8月7日林家賢應到案執行時，林無理由不到案，檢方展開拘提也抓不到人，今年1月7日認定林已經逃匿，向法院聲請沒收保證金獲准，並對林發布通緝。

