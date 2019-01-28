草莓蛋糕也畫X！他問「COSTCO雷品」　網友大盤點：其實蠻多的

▲許多人喜歡逛好市多。（示意圖／記者謝婷婷攝）

網搜小組／綜合報導

許多民眾都很愛逛美式賣場好市多（Costco），除了商品價格便宜和種類繁多，又有很多高CP值商品，讓不少人願意辦會員卡前往消費，目前全台好市多會員數已飆破250萬人。一名網友卻貼文表示，比起推薦好市多的商品，他比較想知道「雷物有哪些」，吸引其他人熱論，紛紛提出一些食物或生活用品。

一名網友在PTT的WomenTalk板上表示，他回想第一次去好市多，因為不知道要買什麼，最後只買了美生菜回家，後來上網爬文過後，才查到一些推薦的商品，「不過除了推薦的，我比較想知道雷物有哪些？」希望鄉民們分享好市多的雷物。

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▲原PO問好市多雷物 。（示意圖／記者徐恩樂攝）

看到貼文後，其他人紛紛留言，有人說食物「栗子啦！買回來才吃幾顆就發霉」、「栗子，有夠難剝」、「坦白說之前紅過一陣子的草莓蛋糕蠻雷的，你吃過外面的草莓蛋糕／生乳酪，就不會想買好市多的了」、「四季豆，好難吃」、「有個芋頭即食粥，超甜可怕到哭」、「森X抹茶粉 加了超多糖爆幹甜」、「包子，我老公不挑嘴的都說難吃」、「買過即食沖泡糙米粥，好稀都是粉」、「吐司。真的頗硬」。

也有網友說日用品，「Joy洗碗精，臭！用沒幾天菜瓜布跟排水孔都發出怪味」、「紙巾，有香味而且用完都一堆泡泡、滑滑的」、「洗碗的厚手套，裡面會起屑，超噁心」、「鹼性電池之前聽說很雷，不相信自己買了以後，真的流湯了，最慘的是忘記拿去退」。

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