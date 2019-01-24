只剩這5款飲品能點小杯了！星巴克調整產品結構原因曝光

▲星巴克自1/23調整產品結構。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

連鎖咖啡店星巴克深受台灣民眾喜愛，近年來更成為潮流、時尚代名詞。不過，最近其默默調整了產品結構，自1/23起熱飲品項將不再提供小杯，只剩5款長銷飲品保留小杯選項，如那堤、美式等。

星巴克其實一直都有在販售「小杯」（Short）的尺寸飲品選擇，根據官網標示其容量為8 oz（約240 ml），不過店員不會主動說明，需自己提出需求才能買到。然而，這項選擇之後將會取消，只剩5款較多消費者點購的熱門飲品才會保留。

星巴克指出，目前消費者以點購大杯為最大宗，很少會選擇小杯品項，平均每12天才會賣出一杯，因此自今年1/23起調整產品結構，但仍有保留5款長銷飲品還是可點小杯，包含每日精選咖啡、咖啡密斯朵、一般那堤、美式咖啡、兒童熱巧克力等。

除了調整商品結構，星巴克今年也持續拓展特色門市，其中全台首間改建自舊火車站的「新竹新豐門市」於1月24日開幕，其也是首間可在門市內觀看火車行駛而過的門市，預計將吸引不少網美前往拍照打卡。

星巴克指出，未來仍會繼續拓展特色門市，並期望能融入在地特色，不僅創造消費者更好的體驗，同時也期望能與在地消費者互動，像是「新竹新豐門市」則是看好來往火車客流及周遭環境潛力，加上火車站建物的獨特性與歷史性進駐開設。而目前全台已有8家「舊建築星體驗」特色門市。