8年前和小王跑了！前妻突探視彌補...獨立女暖告白　網噴淚：爸再累都值得

▲女兒暖心告白讓單親爸好感動。示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫stocksnap）

網搜小組／綜合報導

一位單親爸在臉書發文透露，前妻8年前為了小王和他分開，去年才又表示想要探望孩子，基於親情，他並沒有反對前妻跟女兒見面。不過近日女兒才終於吐出心聲表示「不想跟媽媽見面」，一席話讓爸爸不知該哭還是該笑，不過網友看了之後紛紛表示「辛苦都值得了」。

一位爸爸在臉書「爆怨公社」中表示，8年前因為小王和他分開的前妻，在去年年底突然回來探視許久沒見的孩子；他認為這是孩子享受親情的權利，所以並沒有阻止。

他表示，原本很獨立的女兒，突然要求他陪同考學測，他也因此和同事調班陪考。休息時間他們聊到「媽咪」這個話題時，女兒才慢慢吐出自己的心聲表示「不想再跟媽媽出去了」，原因是「很怪、沒感覺」，「她買東西給我，我有種不想要花她的錢的感覺！覺得壓力很大！」

原po表示，可是對方畢竟是親生母親，會想要彌補是正常的，女兒卻回說「就是覺得怪，還不如各付各的。」爸爸聽了之後就反問，「那妳跟我出去，妳怎麼不自己付自己的？」對此，女兒的回答是，「因為妳是我親愛的爸比啊！」機靈的反應讓原po不知該笑還是該哭，還表示以後要更努力工作了，「不然沒錢給女兒花哩...」。

▲親情是無法用金錢彌補的，孩子都看在眼裡。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

這則貼文在半天內就吸引了1.5萬人讚翻，網友們打氣表示，「你的愛她看的見」、「有個懂事的女兒真貼心」、「最後一句話，值得了！」、「真的是甜蜜的負荷」、「爸爸繼續加油啊」、「親情是無法用金錢隬補的」、「你付出多少孩子一定會回報你更多的」、「好有風度的爸爸！了不起」、「懂事的孩子，希望你們一直幸福下去」。

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▼ 女兒告白，網友讚翻。（圖／翻攝自爆怨公社）