台中慈濟邀照顧戶圍爐　脊髓損傷照顧戶為傷友發聲

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

慈濟基金會台中分會1月19、20日在台中市舉辦13場冬令發放活動，席開7百桌宴請照顧戶圍爐。其中在慈濟台中靜思堂，台中市政府民政局專門委員賴森林上台致意表達感恩與祝福。活動中，慈濟照顧戶賴昱菘上台分享自已不願屈服命運自學網站、成立臉書、參加樂團、積極投入服務脊髓損傷者。

大台中地區慈濟志工平時扶助苗栗、台中、彰化、南投共9351戶包含照顧戶、居關戶；在台中市共服務5568戶，1月19、20日兩天於南屯區、西區、后里區、大雅區、太平區、大里區、豐原區、東勢區、清水區、沙鹿區、大甲區、潭子區等，舉辦13場冬令發放圍爐活動。

1月20日適逢年度節氣的「大寒」，慈濟在台中靜思堂準備熱暖呼呼的年菜與慈濟照顧戶圍爐。活動中，慈濟長照據點的長者上台表演〈感謝天感謝地〉，而極重度身障者賴昱菘表演口琴〈歡樂年華〉、〈風姿花傳〉樂曲，更上台分享自己克服困難的努力。





現年50歲的賴昱菘在35歲時，因從事鐵工時意外受傷、半身癱瘓，當知道一輩子無法站起來時，萌起輕生念頭也無力拿到床邊的水果刀，那一年，賴昱菘怨嘆為什麼被救回、只能等死。

賴昱菘的父親早逝，母親患帕金森氏症，弟弟又失蹤多年；生活均賴外籍看護照顧的賴昱菘為了不讓母親擔心，搬出無電梯的老家、租了一樓的房子，積極做復健、尋求自立。

賴昱菘知道保險費用總會用罄，在傷友鼓勵與介紹下，報名職訓課程學習架設網站、視覺設計，之後在家工作、生活開銷暫時無虞。然而，架設網站的工作失去後，賴昱菘只得向外求助。2018年5月賴昱菘來電慈濟求助，慈濟立即給予急難補助，之後列長期照顧戶每月提供生活補助迄今。

2019年1月20日賴昱菘出席台中靜思堂冬令發放圍爐活動，上台分享：每個人都會遇到困難，只是遇到的不同、但都要學習面對。只要生活有了目標，自己就會想辦法達成，大家也會幫忙想辦法，感恩慈濟也在這個時候出現。

▼賴昱菘(坐輪椅者)分享：每個人都會遇到困難，只是遇到的不同、但都要學習面對。感恩慈濟也在這個時候出現。





如今的賴昱菘平時在脊髓損傷協會工作，到醫院訪視傷友，假日販賣刮刮樂。賴昱菘個性非常正向，除了成立「脊時行樂樂團」臉書，也積極為脊髓損傷者爭取權益與保障。

多年前受洗基督徒的賴昱菘表示，每次遇到困難，上帝就為他開一條出路，不會讓他白白坐輪椅。過去整天只想要賺錢，現在只想幫助傷友站起來。目前最大的期許就是考上街頭藝人，不用再被濟助。

台中市政府民政局專門委員賴森林也出席活動，並上台致意與參與上菜。賴森林表示，感恩慈濟志工為弱勢族群舉辦溫馨圍爐餐會，讓人間處處有溫暖。





慈濟基金會表示，慈濟每個月定期關懷照顧戶，更在農曆年前舉辦43場冬令發放圍爐活動，全台預計超過23,000戶慈濟照顧戶出席圍爐活動、感受年節氣氛。