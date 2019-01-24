「過年加班給小紅包」！垃圾清運業者嘆：人家圍爐，我圍焚化爐

▲過年期間很多地方都停收垃圾3至5天。（資料照／記者季相儒攝）

生活中心／綜合報導

農曆春節將至，不少社區會公告特定時段停收垃圾，不過一名私人垃圾清運業者透露，被客戶要求過年期間也要上班，還說加班也會有社區給的紅包「賺外快也不錯」，讓他感嘆「為什麼不能將心比心」。貼文一出也引來不少同業感嘆年節「人家圍爐，我圍焚化爐」、「紅包包多少，都比不上吃團圓飯的幸福感」。

原PO在《爆怨公社》指出，已經發過年停收的資訊給服務的社區，但還是接到電話要求過年不要停工「能不能晚點來收？等圍爐完把垃圾清下來你們再來收」、「一定要休嗎？加班社區會包小紅包，出來賺外快也不錯啊？」

▲業者嘆，停收垃圾與管制有關。（圖／記者季相儒攝）

原PO傻眼表示，難道大家要圍爐，他們不用？一趟垃圾收完要花不少時間，如果在焚化爐又遇到公所垃圾車，只能等公所先用完，才輪到民間，過年的管制也更嚴格，正常開放時間是初四，「這段時間收的垃圾要放哪？堆在公司發臭等被檢舉嗎？」經過多方考量，決定停收三天垃圾。

原PO還指出，有些社區態度還很不好「又不是不給紅包，收一下不到一小時，賺200很不錯欸」，如果這麼好，為什麼這些客戶不自己來賺？

原PO也無奈說，「你們能不能體會除夕夜，全家人都在等老公工作結束回來吃團圓飯的感受？」可能是孩子肚子餓先吃，老公回家飯菜涼了、孩子也想睡了，「沒辦法，我們就是吃這途的飯，只能默默忍受」。

不少網友留言為原PO打氣，「很多沒水準的，以為花錢就是大爺！辛苦了」、「標準得別人孩子死不完」、「紅包給6000我可以收」、「自己不會拿去定點丟喔」，也有同行感嘆「還是有少部分客人需要收垃圾」、「人家圍爐，我圍焚化爐」。

▲原PO也想和家人過節。（圖／翻攝自爆怨公社）