俄將列裝「天王星」戰鬥機器人　配槍砲導彈能擊穿裝甲車

▲天王星-9戰鬥機器人。（圖／翻攝自維基百科）

軍武中心／綜合報導

俄國軍火商卡拉什尼科夫康採恩（Kalashnikov Concern）的總經理德米特里耶夫透露，戰鬥機器人「天王星-9」（Uranus-9）將列裝俄羅斯的軍隊，目前第一批產品已經完成，該型號對後續製品而言「是一種很好的技術產品」。

天王星-9是一款履帶式無人戰鬥載具（UCGV），重量達到12噸，主要用於遠程偵察、火力支援以及反恐，能夠有效打擊敵方的裝甲車輛。該型號具配備「突擊」制導武器綜合系統、「大黃蜂-M」（bumblebee-M）火箭發射器、30公釐2A72機槍和7.62公釐自動機槍，戰力不容小覷。

▼天王星-9戰鬥機器人。（圖／CFP）

天王星-9曾於敘利亞內戰期間投入測試，不過根據軍方報告顯示，該型號無法執行許多任務，發揮的作用很有限。根據業內人士說法，研製單位目前正在努力強化天王星-9的射程、反應範圍。

值得一提的是，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）去年就曾透露，俄國有望開始為軍隊大規模生產戰鬥機器人。當時他在一場名為「俄羅斯-可能性國家」（ Russia - The Country of Possibilities）的論壇發表談話，並且暗示機器人士兵或許很快就會取代傳統軍隊。未來隨著天王星-9的入役，俄軍在人力調度上將有更多彈性空間。