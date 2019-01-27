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分析／吳敦義1勝1平決戰3月　力拼2020立委過半

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▲▼國民黨主席吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

第一波立委補選（台北市士林及大同區、台中市北屯區及北區）補選27日投票。代表國民黨出征台北市的市議員陳炳甫以7059票的差距未能當選，台中市沈智慧以1萬6327票的勝出。自九合一大選國民黨取得大勝後，在第一波立委補選藍綠戰成平手，將決戰3月16日第二波補選；吳敦義更大的目標，是在2020年立委取得過半優勢，奪回立法院院長。

國民黨在去年底的九合一大選獲得空前勝利，黨內希望能夠延續這股氣勢，推出去年底在大同區第一高票當選市議員的陳炳甫。地方人士分析，立委補選的投票率不高，各區都在4成上下，還是靠組織戰；陳炳甫大票倉在大同區，但在士林區知名度不足，最終難以跟在士林長久經營的何志偉抗衡。 

在第二波立委補選中，國民黨在台南市徵召市現任議員、黨部主委謝龍介參選，新北徵召文傳會副主委鄭世維參戰，彰化縣則徵召前彰化縣副縣長柯呈枋參選，金門縣徵召金門縣前議長洪麗萍參選。

黨務人士分析，彰化縣立委補選有基本盤優勢，但原本屬藍營優勢選區的金門縣，因宗親政治角力，變得一場硬仗。至於台南市與新北市立委補選，兩區均屬綠營優勢選區，但國民黨提名參選人條件不錯，有一搏機會。

不過，這兩波立委補選更重要的意義，牽動著藍綠兩黨對於2020的佈局。國民黨在九合一大選表現如此亮眼，跌破各界眼鏡，就連國民黨內部評估選舉結果是超乎預期；其中勝選的候選人幾乎都出身地方派系，台中市、彰化縣、雲林縣和高雄市也都是整合成功勝選的例子，拿下19個縣市的議長也讓吳敦義相當有面子。

儘管外界將此功勞歸功於「韓流」，吳敦義卻認為自己透過組織戰帶領國民黨從谷底翻身，已經擁有選總統的正當性，就等補選告一段落後宣布參選。吳的支持者也認為外界對於吳過於嚴苛，這兩年來，吳敦義每個月到處籌3千萬黨務營運費用，沒道理把2020的舞台讓給別人。

▲高雄市長當選人韓國瑜；選前之夜▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外界將九合一選戰的功勞歸功給韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

善於組織戰的吳敦義，也自今年起悄悄展開黨籍總檢查，預先掌握黨員資料。國民黨組發會規定各地方黨部自1月1日起辦理黨籍檢查，要求凡是黨員人數在4萬以下的黨部，要在2月28日前完成，4萬人以上的黨部則必須在3月31日前完成。

事實上，吳敦義在選舉後，就密集在19縣市舉辦「感恩茶會」，表面上是感謝地方支持者對於九合一大選的力挺，實際上卻是在試水溫替2020佈局；春節還沒結束，吳敦義已經全台跑過一輪，利用黨的身份再次強化各地組織，爭取地方要角支持。

另一方面，國民黨中央轄下的海外部積極與美國方面聯繫，規劃吳敦義訪美相關事宜。根據內部規劃，吳敦義很有可能在3月立委補選結束後訪美，也是由「感恩茶會」的名義感謝海外僑胞，企圖營造海外僑胞擁戴的場景，替黨內初選累積更多能量。

農曆年後即將又面臨第二波立委補選，若表現優於第一波，對吳敦義是大加分，可望順勢宣佈選總統。親吳人士也透露，待3月16日立委補選結束後，吳敦義就會表態參選總統。至於初選規則，目前仍以30%黨員投票、70%民調為依歸，決定總統候選人。

▼國民黨太陽（馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義）。（組合圖）

▲▼國民黨太陽（馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義）。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

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關鍵字：立委,補選,台北,台中,吳敦義,2020

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