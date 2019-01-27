春聯叫價上萬人民幣？　馬英九：我都沒分到一毛錢

記者徐政璿／台北報導

前總統馬英九上週六發送春聯，民眾掀起一股搶春聯熱潮，目前累計已加印至到25萬份。不僅國內多個拍賣網站出現網友轉賣，大陸淘寶網也有商家最高喊出1萬2299元人民幣的天價。馬英九27聽聞此事，笑說「可是我都沒有分到一毛錢」、「早知道我就發財了」。

馬英九上周六開始在全國43個據點同步發送豬年春聯「四海承風送駿犬、八方輻輳迎天蓬」，引發民眾索取熱潮，已加印至25萬份，沒想到大陸拍賣網站也出現多家店家拍賣春聯，每幅叫價人民幣88元至150元不等。

此外，還有賣家叫價1萬2299元人民幣（約新台幣5萬6680元），拍賣馬英九豬年春聯，並強調「本產品是預售，台灣朋友帶回，現在還沒帶回」。

馬英九27日上午陪鄭世維到三重大同南路市場掃街，他說鄭世維是他的老朋友，這幾年鄭世維代表國民黨參與很多政論節目，都很能夠堅持立場，有所發揮，他覺得鄭世維是不錯的候選人，現在有機會選立委， 他很贊成，讓鄭世維出來打拚。

鄭世維對手、民進黨新北市黨部主委余天有全國知名度，被認為掌握優勢，馬英九則說，知名度並不一定代表支持度，而且最重要的，要看是不是真的能為地方服務。

鄭世維也說，大家各憑本事，余天有全國知名度，他今天找了不只具有全國知名度，還有國際知名度的前總統馬英九，來為他掃街拜票，他已經動起來，相信選民最後對把票投給他。

鄭世維強調，自己雖然沒有顯赫的學歷，也沒有強硬的後台，只是個基層出生的少年郎，靠自己的力量從購物頻道的主持人，台北縣議員，三重果菜公司副總，到國民黨文傳會的副主委，一路走來秉持一顆熱誠為民眾服務的心，未來會繼續延續韓國瑜市長愛與包容的理念來打這一場的選戰，用賣菜郎的拚勁來榮耀三重。

▼淘寶網有商家天價推出預售「馬英九春聯」。（圖／翻攝淘寶網）



