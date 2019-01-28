　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

台中夜店馬甲女舞者坐男客腿上　主持人玩嗨下場超慘

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

突發中心／綜合報導

台中市南屯區知名夜店「X-CUBE」去年4月找來謝姓女舞者，在台上模仿性交姿式與男客互動，甚至引導對方以手揉奶99下，紀姓男主持人還在一旁炒氣氛，並喊出「抖你的手，小隻馬會旋轉」，結果兩人以及黃姓活動企劃負責人皆吃上官司，分別被依公然猥褻罪判處拘役20日、50日，均可易科罰金2萬到5萬元不等。

這間夜店位於南屯區文心森林公園附近，去年4月11日該店的臉書粉絲專頁出現一段鹹濕影片，名為「今晚男孩的福利～＃拍賣網美」，只見一名穿著性感馬甲內衣的年輕長髮女子，直接坐在一名男客腿上，模仿性交姿式引導對方動手快速揉奶99下，如果沒有達成目標還要接受處罰。

▲夜店時常有辣妹熱舞表演。（圖／翻攝自X-CUBE臉書粉絲專頁）

▲「X-CUBE」黃姓活動企劃負責人將鹹濕影片PO上臉書，同樣吃上官司。（圖／翻攝自X-CUBE臉書粉絲專頁，下同）

這時，一旁的主持人還說著炒熱氣氛的話，「抖手，抖你的手，小隻馬會旋轉，抖手不是抖屁股，他等下走不出去了，他站起來絕對翹翹的！」男客聞言也配合快速抓胸，甚至連下半身也跟著抖動，果然讓現場氣氛瞬間升溫，卻也因為太過鹹濕而在網路上引起爭議。

台中警方事後約談42歲的黃姓活動企劃負責人、38歲的紀姓主持人以及21歲的謝姓女舞者，他們承認當下是以競標的方式進行活動；最後3人全被檢方以意圖營利公然猥褻罪、散布猥褻物品罪等提起公訴。

夜店，喝酒，Club，酒吧，bar，Pub。（圖／達志影像示意圖）

▲「X-CUBE」2017年也曾因為女舞者突然脫內褲引起爭議。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

台中地院法官認為，紀男和謝女在舞台上表現出足以挑起性慾的猥褻行為，並供店內顧客觀賞，企圖透過這樣的舉動招攬客戶、增加收入，黃男則是將影片上傳到網路上供更多人觀賞，確實觸法，最後判處紀、謝兩人拘役20日，黃則判處拘役50日，皆可易科罰金2萬到5萬元不等。

但其實這並不是「X-CUBE」第一次因為性感熱舞惹議，2017年5月業者舉辦「性感熱舞比賽」，獲勝者可以拿到5000元的獎金，結果最後決賽時，戴姓女舞者為了求勝，竟然突然彎腰褪下內褲，直接露出下體和屁股，引起全場顧客驚呼。

ET快訊
被陸關押20年最久！情報員楊銘中終返台　回家母已逝
Wanna One「一個個退場」太虐　獨留姜丹尼爾跪台上哭翻

關鍵字：台中,夜店,公然猥褻罪

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被超車狠瞪！父邊騎邊踹前方騎士　兒站腳踏板嚇哭：爸爸不要

市民高架上女子開賓士酒駕　醉撞護欄辯與家人吵架釀禍

快訊／北市女子7樓墜落亡　警在租屋處查獲大量毒咖啡包

台中夜店馬甲女舞者坐男客腿上　主持人玩嗨下場超慘

市民高架上女子開賓士酒駕　醉撞護欄辯與家人吵架釀禍

快訊／北市女子7樓墜落亡　警在租屋處查獲大量毒咖啡包

回家前遇「碧潭奪命大魚」！釣客跳溪救釣竿…上岸前突詭喊：救命

快訊／墜15F輕生！三峽45歲病婦倒臥長廊　重傷當場身亡

影／公車「砰一聲」慘撞瑪莎拉蒂！司機恍神闖禍　嚇傻：這要賠多少

酒店妹「加價100%」！保時捷男遭斷2指險死　友澄清：他不是白嫖

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼

比特犬咬死浪浪飼主終生禁養狗　動保員：牠很親人倒楣跟錯主人

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

Alan Walker來了！　feat.Julia&周興哲嗨爆小巨蛋

火箭少女鬧翻！　 Yamy直接棄「隊長權」爆氣走人

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

台中夜店馬甲女舞者坐男客腿上　主持人玩嗨下場超慘

市民高架上女子開賓士酒駕　醉撞護欄辯與家人吵架釀禍

快訊／北市女子7樓墜落亡　警在租屋處查獲大量毒咖啡包

回家前遇「碧潭奪命大魚」！釣客跳溪救釣竿…上岸前突詭喊：救命

快訊／墜15F輕生！三峽45歲病婦倒臥長廊　重傷當場身亡

影／公車「砰一聲」慘撞瑪莎拉蒂！司機恍神闖禍　嚇傻：這要賠多少

酒店妹「加價100%」！保時捷男遭斷2指險死　友澄清：他不是白嫖

快訊／為撿釣竿落碧潭！男釣客被救起「只穿內褲」　命危搶救中

一毛都沒少！七旬夫妻悲遭詐騙車手捲走百萬元　刑事局全找到了

假檢警老梗鎖定銀髮族騙老本　警破8年級車手集團

皮下長「咕溜」腫塊！醫揭「脂肪瘤」出沒處：不只一顆

台股開盤上漲逾40點衝破萬點　封關紅包行情來了！

詐騙女花1hr拐買點數　他神反擊：小7店員比較可愛，我先要LINE

揪孔曉振20天走577公里　河正宇獲封「步行教主」甚至還出書

小8首曝「被嚴爵分手那一天」　親眼見心死畫面：若人生重來，不會跟他在一起

聲林最終回／鄭可強一件圍巾：挑3小時「前幾集服裝很糞」

小琉球貨櫃屋改造成民宿！陽台可賞夕陽　玻璃屋中吃早餐

「口譯哥」效應延燒？　外交部證實：撤銷董思齊駐韓派令

台股封關前引爆紅包行情　台指期回神開盤8分鐘後重返萬點大關

對機車的價值觀差異　哈雷面臨千禧世代的扼殺

通緝犯疑「車震」遭查嗆警三字經　驚見「暗黑理科太太」看男友上銬

社會熱門新聞

回家前遇奪命大魚！釣客跳溪救竿..

他「拒絕扶養」庭上吐心聲　生母..

保時捷男遭斷2指　友：他不是白..

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

快訊／墜15F輕生！三峽45歲..

即／北市女子墜樓亡　警查獲大量..

父子雙載遭重機撞上　男童手腳變..

公車撞海神　司機嚇傻：要賠多少

他闖紅燈撞死　司機綠燈被判5月

七旬夫妻遭車手騙百萬　刑事局全..

一天工讀結怨　LINE互嗆惡煞..

快訊／碧潭釣客落水！警消搜救中

「警界王陽明」要當爸了　網心碎

陸女子攜火腿腸闖機場　沒繳20..

更多熱門

相關新聞

健豪霸氣尾牙！320桌同時宴請北中南

過去曾出現名車、出國機票、金牌等豪華獎項的台中健豪印刷廠，今年於27日晚間舉辦尾牙，維持過去一貫的霸氣席開320桌，高雄市長韓國瑜太太李佳芬、交通部長林佳龍都到場；雖然今年抽獎獎項不若以往豐豪，但健豪表示對員工的犒賞並未縮水，已經全部換成「年終獎金」的形式發放給職員，平均年終可領到4個月，最高則有26個月，突破百萬元。

立委補選　選民期待健全政黨政治

【完整票數】台北投票率3成、台中2成

立委補選勝出　沈智慧高喊台中市贏了

89歲翁獨居深山　沒水沒電50年

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

人妻偷情「那邊炸裂7cm」噴泉式爆血

Wanna One退場「太虐」粉哭翻

黑衣男商場「隨機抱女童」扔下3F

回家前遇奪命大魚！釣客跳溪救竿亡

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs

豬屍沉深海　海蝨5天內啃成白骨

Wanna One哭著解散　BTS、EXO都到了！

求子3年生不出！洋偏方讓她一試就中

夜哨尖叫「安妮爬起來看我」　安官開燈嚇壞

「火車劈腿男」找到人了　新營妹哭整晚分手

健豪霸氣尾牙！320桌同時宴請北中南

一周天氣出爐！周四前一路回暖飆28度

過年北極hold不住冷空氣？彭啟明說話了

頑童瘦子：我們要單飛了！全譁然

威廉拍戲眼球受傷「視力剩0.3」！

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

貨車尾門沒關隨風吹晃整路-行人慘被撞倒...網：感覺好痛

小鹿斑比的哥哥是誰？大陸尋奇　「諧音冷笑話」讓人笑到併軌～

NET十年捐億元！封館讓挑新衣　助家扶兒童：可以漂亮過新年了

賢慧！老婆用烤箱烘碗「真快乾」　打開冒出一坨坨...丈夫當場傻眼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面