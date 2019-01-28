台中夜店馬甲女舞者坐男客腿上　主持人玩嗨下場超慘

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台中市南屯區知名夜店「X-CUBE」去年4月找來謝姓女舞者，在台上模仿性交姿式與男客互動，甚至引導對方以手揉奶99下，紀姓男主持人還在一旁炒氣氛，並喊出「抖你的手，小隻馬會旋轉」，結果兩人以及黃姓活動企劃負責人皆吃上官司，分別被依公然猥褻罪判處拘役20日、50日，均可易科罰金2萬到5萬元不等。

這間夜店位於南屯區文心森林公園附近，去年4月11日該店的臉書粉絲專頁出現一段鹹濕影片，名為「今晚男孩的福利～＃拍賣網美」，只見一名穿著性感馬甲內衣的年輕長髮女子，直接坐在一名男客腿上，模仿性交姿式引導對方動手快速揉奶99下，如果沒有達成目標還要接受處罰。

▲「X-CUBE」黃姓活動企劃負責人將鹹濕影片PO上臉書，同樣吃上官司。（圖／翻攝自X-CUBE臉書粉絲專頁，下同）

這時，一旁的主持人還說著炒熱氣氛的話，「抖手，抖你的手，小隻馬會旋轉，抖手不是抖屁股，他等下走不出去了，他站起來絕對翹翹的！」男客聞言也配合快速抓胸，甚至連下半身也跟著抖動，果然讓現場氣氛瞬間升溫，卻也因為太過鹹濕而在網路上引起爭議。

台中警方事後約談42歲的黃姓活動企劃負責人、38歲的紀姓主持人以及21歲的謝姓女舞者，他們承認當下是以競標的方式進行活動；最後3人全被檢方以意圖營利公然猥褻罪、散布猥褻物品罪等提起公訴。

▲「X-CUBE」2017年也曾因為女舞者突然脫內褲引起爭議。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

台中地院法官認為，紀男和謝女在舞台上表現出足以挑起性慾的猥褻行為，並供店內顧客觀賞，企圖透過這樣的舉動招攬客戶、增加收入，黃男則是將影片上傳到網路上供更多人觀賞，確實觸法，最後判處紀、謝兩人拘役20日，黃則判處拘役50日，皆可易科罰金2萬到5萬元不等。

但其實這並不是「X-CUBE」第一次因為性感熱舞惹議，2017年5月業者舉辦「性感熱舞比賽」，獲勝者可以拿到5000元的獎金，結果最後決賽時，戴姓女舞者為了求勝，竟然突然彎腰褪下內褲，直接露出下體和屁股，引起全場顧客驚呼。