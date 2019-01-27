全台最大神坊鳥居　新營太子宮舉辦燈節晚會

▲台南新營太子宮以全台最大的神坊鳥居，搭配上千顆手繪燈籠，營造添燈賜福的春節氛圍，希望太子爺庇佑祈福民眾心想事成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南新營太子宮1月26日晚上舉辦「齊福新營、諸事大吉」燈節晚會，以全台最大、兩層樓高的神坊鳥居，搭配上千顆手繪燈籠，營造添燈賜福的春節氛圍，廟方特別設計2米高「闔家平安」的巨型燈籠，希望太子爺庇佑每位前來祈福的民眾心想事成。

活動邀請立法委員葉宜津，台南市議員劉米山、李宗翰、沈家鳳、蔡育輝、民政局長顏振標、新營區長魏文貴、新營青商會長吳盈勳等貴賓到場共襄盛舉，與新營太子宮主委王献彰一同啟動點燈儀式。

新營太子宮主委王献彰表示，此次融合藝術、國際、公益、創新等元素設立八大主題區，其中矗立廟頂高達31尺的太子爺銅像，為全廟精神所在，燈會大膽使用乾冰霧幻效果，搭配LED燈光為太子爺營造騰雲駕霧特效，大氣展現新營太子宮的翻新思維。

新營太子宮8大主題區各具特色，設有Q版太子爺祈福卡的心願祈福燈牆，運用燈籠光暈與湖面倒影塑造情人橋意境，及三太子大頭尪仔供民眾近距離拍照。廟方也主動接洽新營青商會、罕見疾病基金會等單位，由太子宮提供500顆燈籠供民眾彩繪，義賣金額將捐給罕見疾病兒童。

廟方指出，今年初中華航空以三太子為主題，蟬聯2019美國玫瑰花車首獎，將台灣傳統民俗技藝躍上國際大放異彩，新營太子宮為中壇元帥開基祖廟，盛大舉辦燈會更有發揚太子爺的文化意涵。