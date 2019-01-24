尾隨機車騎士搶走皮包　搶犯自認完美作案...4天被逮

▲台南市新營分局等聯合專案小組緝獲涉嫌奪的黃姓男子，起獲作案證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營分局於1月18日下午接獲報案，吳姓民眾騎機車在新營區工業街與台1線路口，遭騎機車歹徒搶奪踏板上手提包，經查作案手法與嘉義市一分局、善化分局轄區發生搶奪案手法相同，新營分等立即共組專案小組全力偵辦，4日內順利逮捕37歲黃姓嫌犯，查出涉案3起，全案偵訊後依搶奪罪嫌移送偵辦。

警方說，黃姓嫌犯於台南市新營區東山路騎車尾隨吳姓民眾，於新營區工業街與台1線路口時，認有機可趁，下手行搶機車踏板上皮包，內有現金8000元、2支手機及證件。

新營分局、善化分局及嘉義市一分局等立即共組專案小組全力偵辦，警方調閱相關資料，發現嫌犯騎乘變造車牌作案，但鍥而不捨，全力以赴，經擴大調閱資料分析比對後，確認犯嫌機車車號及來處。經派員埋伏守捕，發現歹徒犯案車輛行蹤，順利緝獲37歲黃嫌到案，查出涉案3起，所得贓款9萬1千元。警訊中黃嫌坦承犯案不諱，且搶奪所得之財物已花用殆盡，訊後將黃嫌依搶奪罪嫌移送台南地檢署偵辦，並聲請羈押獲准。

新營分局偵查隊長葉景星表示，越接近農曆春節，民眾現金交易熱絡，或有提領大量現金情形，呼籲民眾留意財不露白，且注意騎乘機車務必將包包、貴重物品置放於機車置物箱內，切勿放置於機車籃或腳踏板上予歹徒有機可乘，並提高警覺，注意提領現金及住處防搶防竊之安全，若需本分局提供協助，歡迎隨時與本分局、或各分駐、派出所聯繫，讓民眾安心過「金豬年」。