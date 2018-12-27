明年北市燈節「不發放小提燈」　22年傳統被中斷了





▲歷年台北燈節都會發放小提燈。（圖／記者楊佳穎攝）

政治中心／綜合報導

台北市政府每年元宵節前都會限量發行小提燈，但有民眾日前提i-Voting以環保為由要廢除提燈，投票時間從10月1日上午9時至14日下午5時，有1萬1520票同意不再製作及發放小提燈。新上任的北市府觀傳局長劉奕霆表示，遵照i-Voting走，不再主動發小提燈。

台北燈節自1997年起每年便以當年生肖為主題，規劃燈區展出，並於燈節活動中發送限量生肖小提燈，提供免費索取，但民眾認為，此為一次性用品，提燈本體是塑膠，還有電池和燈泡，都會造成汙染，於i-Voting提案，希望台北市政府不要再發放小提燈，這也是i-Voting實施以來，第一件由民眾提案並進行投票之案件。

經過2周投票時間，共有1萬1520人投下同意票，贊同為避免製造垃圾及廢電池，不再製作及發放小提燈；另有3018人則認為，應配合燈節活動持續製作及發送小提燈。但時任北市府觀傳局長陳思宇當時表示，觀光委員會決議後，還是覺得要維持傳統。

然而陳思宇下台、劉奕霆上任後，觀傳局政策大轉彎。根據《中時電子報》報導，劉奕霆26日上午說，燈節還在籌備當中，會找適當時機統一說明，但下午觀傳局就決定，要停止這22年來的傳統，停發小提燈。