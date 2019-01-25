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超萌飛碟快閃竹市府前　太空豬互動裝置帶你飛向宇宙

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圖／新竹市政府提供

▲竹市府推出太空科幻主題的「2019新竹過好年」藝術燈季。（圖／新竹市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

近期新竹市吹起太空科幻風，繼巨型飄浮地球、小豬太空人驚喜現身市區，滿滿科幻感引網路熱議，新竹市府前廣場日前更出現一枚造型超萌飛碟，民眾紛紛好奇詢問，原來是竹市府推出太空科幻主題的「2019新竹過好年」藝術燈季，超萌「快閃飛碟」走進別有玄機，民眾能透過動作操控螢幕上太空豬，還能跳躍帶小豬飛向宇宙，《飛吧，太空豬！》趣味藝術裝置2月1日啟用，要讓大小朋友體驗別具特色的新竹好年。

近期幸福廣場「飄浮地球」紛紛攻佔新竹各大小社團臉書IG，還吸引外縣市旅客來打卡踩點，新竹市府因應年節將近，推出「2019新竹過好年」藝術裝置，在護城河沿線、東門城、府前廣場打造大型藝術裝置，太空梭、小豬太空人，全是科幻主題，快閃飛碟才剛出現就吸引不少民眾好奇圍觀，紛紛問市府「怎麼會有飛碟停在市府前」。

行政處長白舒樺表示，快閃飛碟其實是《飛吧，太空豬！》藝術裝置，2月1日至20日展出，採用州廳的「紅、灰色」配色製作，與市府州廳融合，民眾進入飛碟內，可透過感應啟動遊戲，化身螢幕上的太空豬，一起擺動、奔跑，在指定點跳耀時，還能帶著從新竹飛向宇宙；此外，還有競賽互動機制，觀眾透過奔跑速度、彈跳高度拿下積分及排行，「歡迎帶朋友、家人來一較高下！」

白舒樺處長指出，國家太空中心就隱身在竹科裡，不僅國產衛星福衛五號在竹市發射，打造ARRC前瞻火箭的團隊也落腳竹市，2019年度燈季因此主打太空主題，一系列科幻藝術燈融合城市地景，盼藉由藝術裝置讓大小朋友輕鬆體驗科普教育，將城市打造為銀河冒險樂園。

行政處指出，過年展出期間歡迎市民朋友及遊客前來體驗，開放時間自上午十點至下午六點，互動裝置旁，也展示了新竹市以科技藝術為展覽核心的241藝術空間的機器人，歡迎大家至新竹市政府府前廣場打卡、走春迎新年。

圖／新竹市政府提供

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