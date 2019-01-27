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立委補選／投票率恐低於5成　最快晚間6點結果出爐

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▲▼第一波立委補選27日投票，預計當晚7點前就有結果。（圖／合成照）

▲第一波立委補選27日投票，最快18點就有結果。（圖／合成照）

記者徐政璿／台北報導

第一波立委補選（台北市士林及大同區、台中市北屯區及北區）補選27日投票。中選會官員透露，依過往經驗，投票結果19左右出爐，但由於補選投票率偏低（約4成），最快18點就會有結果。根據中選會選舉時程，此次補選當選人名單將在31日公告，2月1日發給當選證書。

九合一大選結束，為補台北市第2選舉區立委姚文智及台中市第5選舉區立委盧秀燕的缺額，中選會訂定27日進行補選，15日已公告候選人名單。

台北共有5人互爭，包括民進黨的是何志偉、被視為「柯家軍」陳思宇、全民無黨聯盟的陳源奇、國民黨的陳炳甫、無黨籍的王奕凱。其中，陳思宇跟何志偉兩人戰火更為激烈，陳思宇緊咬何志偉美國國籍書涉造假，選前一天還扯上賄選。 

何志偉26日在建成圓環舉辦寒冬送暖活動，現場發放泡麵、白米，卻引來台北市議員、陳思宇的父親陳建銘質疑賄選，晚間更前往地檢署提告。

白綠吵得不可開交，藍營則打出天王牌，找來人氣超旺的高雄市長韓國瑜為陳炳甫站台，期望能搭上韓流，拿下關鍵的一席。回顧九合一選戰，韓國瑜當時為了柯文哲未幫丁守中造勢，如今卻為陳炳甫北上，也讓外界好奇柯韓間的關係是否起了變化。

台中的部分，國民黨由沈智慧對上王義川，另有聯合黨的林忠勝及無黨籍的邱于珊，共4名候選人。面對選前一天最後衝刺，盧秀燕26日特別穿上自己市長選舉的幸運戰袍，與沈智慧合體掃街，希望選民能踴躍出來投票。

民進黨則出動重量級輔選團員，包括行政院長蘇貞昌、前院長賴清德、民進黨主席卓榮泰、交通部長林佳龍等人都現身，希望全力催票把王義川送進立法院。藍綠間台中立委之爭，儼然成為「龍燕」延長賽。

根據中選會選舉時程，此次補選當選人名單將在31日公告，2月1日發給當選證書。中選會也提醒，投票需攜帶國民身分證、印章及投票通知單，時間是上午8點到下午4點為止。

此外，投票日當天不能進行任何競、助選活動，且不得攜帶手機及攝影器材進入投票所，否則將處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰；若撕毀選票，則將處以5000元以上、5萬元以下罰鍰。

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