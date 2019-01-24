「仿美式」初選只是第一步　吳敦義最快3月底宣布選總統

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨在2018選舉中狂勝，超乎預期奪下15縣市，黨內天王紛紛表態要角逐2020總統大位。針對目前初選規則為黨員三成、民調七成的辦法規定，國民黨23日下午召開中常會，中常委提議辦理「仿美式」分區辯論和投票。初選規則改變的背後，黨政人士分析，吳敦義已經下定決心參選2020總統，宣布的時間點就落3月16立委補選完後。

黨政人士表示，農曆年後即將又面臨一波立委補選，等到一切塵埃落定之後，可以黨內開始討論總統初選相關辦法，屆時順勢表態應是較有意義的時間點。

至於確切的宣布時機點，黨政人士分析，若在3月中立委補選結束前，恐讓外界認為吳敦義心思只想選總統，沒放在立委補選；且若立委補選選得好，對吳是加分，屆時初選相關辦法也差不多出爐，會是順勢宣布的時間點。

黨政人士指出，一旦吳敦義宣布參戰，可能面臨有人要求他暫離黨主席身分，才不會球員兼裁判，但如此形同提早「繳械」，因此越晚宣布越有利。

此外，藍營人士表示，吳敦義最重要的武器，就是握有立委提名權，2020年立委提名，除現任立委外，還有53個區域須提名，這讓黨機器的運作空間拉大。

「地方派系已經復活」，藍營人士分析，國民黨在九合一勝選的候選人幾乎都有地方派系支持，台中市、彰化縣、雲林縣和高雄市也都是整合成功勝選的例子，拿下19個縣市的議長也讓黨中央相當有面子；若吳敦義在黨內初選重新複製九合一勝選方程式，目前黨內人氣最旺的新北市長朱立倫栽在初選也是不無可能之事。