　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「仿美式」初選只是第一步　吳敦義最快3月底宣布選總統

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨主席吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨在2018選舉中狂勝，超乎預期奪下15縣市，黨內天王紛紛表態要角逐2020總統大位。針對目前初選規則為黨員三成、民調七成的辦法規定，國民黨23日下午召開中常會，中常委提議辦理「仿美式」分區辯論和投票。初選規則改變的背後，黨政人士分析，吳敦義已經下定決心參選2020總統，宣布的時間點就落3月16立委補選完後。

黨政人士表示，農曆年後即將又面臨一波立委補選，等到一切塵埃落定之後，可以黨內開始討論總統初選相關辦法，屆時順勢表態應是較有意義的時間點。

至於確切的宣布時機點，黨政人士分析，若在3月中立委補選結束前，恐讓外界認為吳敦義心思只想選總統，沒放在立委補選；且若立委補選選得好，對吳是加分，屆時初選相關辦法也差不多出爐，會是順勢宣布的時間點。

黨政人士指出，一旦吳敦義宣布參戰，可能面臨有人要求他暫離黨主席身分，才不會球員兼裁判，但如此形同提早「繳械」，因此越晚宣布越有利。

此外，藍營人士表示，吳敦義最重要的武器，就是握有立委提名權，2020年立委提名，除現任立委外，還有53個區域須提名，這讓黨機器的運作空間拉大。

「地方派系已經復活」，藍營人士分析，國民黨在九合一勝選的候選人幾乎都有地方派系支持，台中市、彰化縣、雲林縣和高雄市也都是整合成功勝選的例子，拿下19個縣市的議長也讓黨中央相當有面子；若吳敦義在黨內初選重新複製九合一勝選方程式，目前黨內人氣最旺的新北市長朱立倫栽在初選也是不無可能之事。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
台中女騎士被「水泥車輾過」肚破慘死　10歲兒趴膝痛哭
冷血飼主遭肉搜！放任比特犬咬死浪浪　面露微笑看屍體躺血泊
旅客違規帶肉品「檢疫官放水」？農委會急澄清！影片還原現場

關鍵字：國民黨,吳敦義,2020,總統

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

楊秋興誤揭「義大國賠258億勝訴」：馬上假扣押陳菊財產！　韓國瑜回應了

韓國瑜清晨漁市場拜早年人氣旺　商販嗨翻天：今年開始一定要賺大錢

應曉薇切割！鄭惠中遭爆「住豪宅領低收」　聲明：階段任務告段落

「仿美式」初選只是第一步　吳敦義最快3月底宣布選總統

「韓應假扣押陳菊財產」楊秋興誤揭義大國賠258億勝訴　府：你何時成法院？

鄭惠中摑鄭麗君　回顧政壇巴掌史！張俊雄打出第一啪

快訊／市長降臨！韓國瑜「突襲新崛江」逛街：來看生意怎麼樣

白綠合作困難？　柯文哲嗆民進黨：先把戰犯交出來

萬人搶看合體學姐、陳思宇！館長爆氣嗆民進黨：段宜康第一戰犯

綠營打韓國瑜太過分　柯P：拜託慶富、兆豐案用同樣力氣查

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

王子異晚會上見火棍掉出　超淡定直接拿AJ鞋滅火！

楊秋興誤揭「義大國賠258億勝訴」：馬上假扣押陳菊財產！　韓國瑜回應了

韓國瑜清晨漁市場拜早年人氣旺　商販嗨翻天：今年開始一定要賺大錢

應曉薇切割！鄭惠中遭爆「住豪宅領低收」　聲明：階段任務告段落

「仿美式」初選只是第一步　吳敦義最快3月底宣布選總統

「韓應假扣押陳菊財產」楊秋興誤揭義大國賠258億勝訴　府：你何時成法院？

鄭惠中摑鄭麗君　回顧政壇巴掌史！張俊雄打出第一啪

快訊／市長降臨！韓國瑜「突襲新崛江」逛街：來看生意怎麼樣

白綠合作困難？　柯文哲嗆民進黨：先把戰犯交出來

萬人搶看合體學姐、陳思宇！館長爆氣嗆民進黨：段宜康第一戰犯

綠營打韓國瑜太過分　柯P：拜託慶富、兆豐案用同樣力氣查

摸流浪貓後「狂吐+便溺失禁」！美女部落客半夜「發麻」送醫　竟癱瘓18個月

美麥當勞經理性侵「14歲打工妹」　冷藏庫裡強吻、亂摸硬來

壽險保額明明480萬　保戶只想儲蓄身故卻遭低賠200萬

批高階人才為「錢」什麼都能出賣　謝金河：關鍵的國安問題

蕭敬騰一個眼神秒get到！《聲林》功臣阿火「月入2萬10年」熬出頭

楊秋興誤揭「義大國賠258億勝訴」：馬上假扣押陳菊財產！　韓國瑜回應了

懷孕早期不當使用止痛藥　恐增加流產風險

單親辣媽掐死兒女！「塞行李箱」丟倉庫焚燒　警消嚇見焦屍剩一條腿

韓國瑜清晨漁市場拜早年人氣旺　商販嗨翻天：今年開始一定要賺大錢

差20年布魯斯威利光頭依舊毛全白　兒子「只有身高長高」

高嘉瑜「眼球運動」Line貼圖NO.1　「超越白爛」女神笑：我太開心了！

政治熱門新聞

即／市長降臨　韓國瑜突襲新崛江

菸價白漲？ 黃國昌驚爆「菸稅被..

萬人搶看合體學姐、陳思宇！館長..

楊秋興：韓應馬上假扣押陳菊財產

蔣友柏認：中正紀念堂是錯的

評綠營敗給韓流　柯P：處理韓國..

回顧政壇巴掌史！張俊雄打出第一..

鄭惠中遭爆住豪宅領低收　應曉薇..

小英去哪裡？　買彩券做公益　

警消公教升官　韓國瑜：須過英檢

「大眼嘟嘴」日本正妹激似高嘉瑜..

白綠合作困難？　柯文哲：先把戰..

2020／吳敦義最快3月底宣布..

柯文哲：王世堅被我拍桌要警帶走

更多熱門

相關新聞

吳敦義出招「仿美式」初選　朱立倫：公平透明都支持

前新北市長朱立倫23日晚間出席國片「寒單首映會」，針對藍營中常委下午提案2020總統初選走「仿美式」先分區辯論在投票，他表示「只要公平、透明，我都支持」。

2020總統　柯文哲支持度「超越藍綠」

小英才同意45億援助電網　海地與大陸「公開曖昧」

藍中常委提案：公職任期未過半不得參加初選

看到郝龍斌就要打？余天稱「情緒話」

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

即／台中深夜驚傳連環撞！3死3傷

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

女植物人產子案　兇手抓到了！

小玉曾是偶像練習生！「2罪狀犯老闆大忌」囂張解約

鼻屎怪現蹤！4月嬰「呼嚕嚕」拉出2cm鐘乳石柱

即／市長降臨　韓國瑜突襲新崛江

2019這5大星座財運旺到爆！

浪柴被狗追求救　他直接載走神救

捷運保全迴轉遭撞　機車解體噴10米慘死

24年沒刨過的坑路韓總監工！網驚呆

肯亞恐攻　SAS特戰教官衝現場曝光

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面