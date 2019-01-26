馬英九簽書會贈春聯　「四海八方」有人取笑幫鍋貼打廣告

▲馬英九蒞臨簽書會現場為排隊馬迷在「八年執政回憶錄」新書上簽名。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

前總統馬英九26日下午在花蓮誠品舉行《八年執政回憶錄》簽書會，會場被大批「馬迷」擠爆，午後1點半的簽書會，有民眾上午11點就前往領取號碼牌；更有馬迷從北部追到花蓮來；花蓮沈小姐12點到遠百，沒排到前100名送國旗圍巾的名額，讓她覺得很可惜。現場有馬迷高喊「要還馬英九公道」。



馬英九今在花蓮遠百誠品辦簽名會，主辦單位準備逾600本書全部銷售完畢，前100名還加送國旗圍巾，1位遠從中國大陸嫁到新北市的袁姓婦人，之前已在桃園簽書會買了36本，今天一口氣又買了42本書，買那麼多主要是要寄回大陸，很多朋友等著要看。

▲熱情馬迷帶著全家大小排隊等簽名。

馬英九進入會埸，所以馬迷書迷都熱情高喊「總統好」，馬英九感受到民眾熱情，幽默的說「喊得聲嘶力竭，我要不好都難了」引發全場大笑。

馬英九在現場也拿出自已寫好專印的「四海承風送駿犬，八方輻輳迎天蓬」春聯，贈送給要求簽書馬迷，馬英九自己打趣說，春聯有「四海 八方」，很多朋友笑說，像是替鍋貼打廣告。

▲馬英九向熱情民眾握手致意。

馬英九向現場讀者說，小時候讀過胡適四十自述，鼓勵大家把生活故事寫下來，出書目的在於要見證歷史、分享經驗和反省檢討，並要讀者買了書「務必要看」並表示意見、不吝批評和指教，讓他有機會能夠反省8年執政的過程。

▲馬英九贈送前100名民眾字寫的春聯並與馬迷朋友們合影。

馬英九特別提到，小時候讀過胡適四十自述，鼓勵大家把生活故事寫下來。出版新書有3個目的，一是見證歷史、二是分享經驗、三是反省檢討。有機會反省8年所作所為，是他一生中很有意義的事。

現場有馬迷被記者問到會不會支持馬英九再選總統？被問馬迷當場大方表態説，「8年夠了」，似乎心疼馬英九太辛苦了，能退居幕後當顧問就好，讓新一代的人出來，屬意剛卸任的新北市長朱立倫參選。