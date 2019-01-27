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疑工作口角遭尋仇　5少年士林夜市吃消夜遭惡煞追砍

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▲▼士林夜市內一處知名熱炒攤，5名少年遭人持刀尋仇砍傷。（圖／記者趙永博攝）

▲士林夜市內一處知名熱炒攤，5名少年遭人持刀尋仇砍傷，地上還可看到血跡。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／台北報導

27日凌晨1時許，20歲的周姓少年與5名友人在北市士林夜市內一間知名熱炒攤吃消夜，突然衝來十餘名口罩蒙面的惡煞，將周男一夥人團團包圍，並持刀棍、榔頭等武器，追打周姓少年及其友人，當中5人閃避不及遭對方砍傷，民眾見狀報案，警消趕到現場後，砍人的惡煞早已逃跑，救護人員便將受傷的5名少年分別送醫救治。

據了解，周姓少年疑似在打工時，與人爆發口角糾紛，27日凌晨，周姓少年疑似正與對方發生爭執，且透露出要去士林夜市內吃消夜的訊息，不料對方真的帶著10餘名青少年，到士林夜市內找周姓少年尋仇。

目擊民眾表示，當時周姓少年與友人在鄰桌吃飯，對方突然來了將近10名青少年，看起來都是在學學生，身高並不高，但每個人都戴著口罩，並手持西瓜刀、棍棒、榔頭等武器。尋仇的少年見到周姓少年與朋友在吃飯，二話不說便持刀械等武器攻擊。

▲▼士林夜市內一處知名熱炒攤，5名少年遭人持刀尋仇砍傷。（圖／記者趙永博攝）

▲熱炒攤的桌子也遭人持榔頭棍棒等武器破壞，案發後被丟棄在巷內的店面前。（圖／記者趙永博攝）

出事的熱炒攤在當地小有名氣，當時附近還有很多人在吃飯，所有人都全程目睹了少年行兇的過程，民眾見狀後也紛紛走避，店家也低調表示當時人很多，正忙著出菜，並不瞭解事發情形而拒絕受訪，只知道砍人的惡煞犯案後立即逃逸，過程不到1分鐘。

混亂中，周男一行人共有5人受傷，19歲的鮑姓少年與20歲的魏姓少年，頭部遭人持鈍器毆傷，救護人員將2人送往馬偕醫院救治；20歲的陳姓少年與20歲的吳姓少年，則是遭到西瓜刀砍傷，被送往振興醫院急救。

而傷勢最為嚴重的周男，左手臂上有一處刀傷，在案發後，被救護人員被送往新光醫院搶救，所幸目前5人送醫治療後，都並無大礙。

轄區警方正積極調閱周邊監視器畫面，目前已經鎖定砍人的少年們的身分，警方將在查明身分後，分別通知犯案的少年們到案說明，進一步釐清糾紛發生原因。

▲▼士林夜市內一處知名熱炒攤，5名少年遭人持刀尋仇砍傷。（圖／記者趙永博攝）

▲事發地點就在士林夜市內這間知名的熱炒店，深夜時分還是有大批饕客排隊點餐。（圖／記者趙永博攝）

▲▼士林夜市內一處知名熱炒攤，5名少年遭人持刀尋仇砍傷。（圖／記者趙永博攝）

▲警方目前已經鎖定砍人的少年，要積極追緝這群惡煞到案說明。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：士林夜市,流氓熱炒,尋仇,西瓜刀,榔頭

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