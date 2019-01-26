北市立委補選衝擊2020？陳思宇若敗柯文哲總統路恐生變

▲台北市立委補選人何志偉、陳思宇、陳炳甫。（合成圖／記者蔣婕妤、屠惠剛、呂佳賢攝）



政治中心／綜合報導

台北市立委補選於明（27）日登場，外界評測將牽動2020總統大選，因此民進黨候選人何志偉、國民黨候選人陳炳甫皆找黨內大咖助陣，柯家軍候選人陳思宇也有台北市長柯文哲幫站台，其中柯文哲首次派子弟兵就受到藍綠夾擊，有政界人士分析，若陳思宇立委補選失利將可能影響柯文哲的總統之路。

台北市士林大同區立委補選在即，陳思宇曾於26日受訪時表示，一直覺得自己責任很大，因為是柯市長進中央的試金石。也有政界人士指出，若北巿長柯文哲力挺的陳思宇敗陣，柯的總統路恐須再慎思。

另外柯文哲25日陪同「柯家軍」候選人陳思宇至寧夏夜市掃街時，也大讚陳思宇跟其他候選人不一樣，沒有張貼太多廣告，他表示這次立委補選任期只剩一年，一個任期不到一年的選舉不需要花太多錢，雖然內部提過她的知名度不高，看板沒掛這樣好嗎？但柯認為選舉花費大高是政治敗壞的開始，說陳思宇沒有用「金牛型」選法很好，也說她比較沒有包袱，可按年輕人的想法去做。

而民進黨則派出何志偉欲拿下前民進黨立委姚文智留下來的選區，總統蔡英文、民進黨主席卓榮泰等黨內大咖都親自出面輔選，對於何志偉頻頻被質疑的國籍風波，蔡英文也於25日在臉書發文支持，說何志偉為了回台灣打拼放棄美國國籍，不只在金馬服兵役，也於八八風災時到南部救災，洗清何志偉雙重國籍的疑慮。

對於此次立委補選對民進黨的重要性，民進黨立委吳思瑤表示，這是民進黨九合一大敗後的第一場戰役，這段時間的反省、調整，會應驗在這次的補選上，而士林、大同一直以來都是民進黨的基本盤，因此拿下這席是「守成」、丟不得。

另外，國民黨立委候選人陳炳甫於2018年大同區市議員選舉時拿下第一名，其大本營雖在大同區，未跨及士林區，但受到「韓流」韓國瑜親自站台加持，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕錄音助選，以及新黨等泛藍軍團的全力輔選，國民黨對陳炳甫是否能當選保持樂觀。