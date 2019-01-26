台北里長們上海體驗「一日居委會」　陪老人喝茶、聊天拉近距離　

▲台北里長們在上海體驗「一日居委會」。（圖／中評社）

大陸中心／綜合報導

台北的里長們12日至17日在上海體驗「一日居委會」生活，不只參觀長者的「照護之家」，還跟老人們一起品茗、聊天、話家常，拉近感情距離，另外還透過主辦單位安排，在臨汾路街道的「社區大腦」展示大廳，實地體驗上海普通市民辦事、活動的便捷。

根據《中評社》報導，1月12日至17日，台北市中正區里長參訪團一行20人來到靜安參觀交流，並在天目西街道新橋、華豐和華康居委會體驗「一日居委會主任」，在相關部門領導的陪同下，參訪團成員先後參觀了天目西街道長者照護之家、社區事務受理中心和社區文化活動中心，還參觀了臨汾路街道「社區大腦」、臨汾路380弄美麗家園建設成果以及靜安公安分局交警勤務指揮中心、四行倉庫抗戰紀念地等。

▲上海景色。（圖／CFP）

為了讓中正區的里長們能更深入了解上海社區，主辦方特地安排「一日居委主任」活動，安排在三個居民區體驗「一日居委主任」。按照行程，里長們一早就抵達新橋、華豐、華康居民區「報到」，三個居民區也以各具特點的項目來歡迎里長們的到來。

里長們先在新橋居民區參訪環境，了解社區概況，並來到社區獨居老人家中，與老人一起品茗喝茶，並親切地聊天話家常，一下子就拉近了距離。

在活動中，里長還分享了台灣社區做垃圾分類工作的經驗，並學習華康居民原創的垃圾分類歌曲，收到垃圾分類宣傳品和華康面塑大王謝崇植老師的作品作為禮物。

▲上海。（圖／CFP）

午餐時間，各個居委會計組織里長們和社區居民一起包餃子、餛飩，在剁餡料、擀面皮的忙碌之中，里長們與居民們氣氛融洽，社區居民還帶來了自家做的特色上海菜，讓里長們品嘗到了獨特的海派美味。

另外，里長們還參觀科技化社區服務，包括天目西路街道長者照護之家、社區事務受理中心、社區文化活動中，實地體驗上海普通市民辦事、活動的便捷。在臨汾路街道的「社區大腦」展示大廳，里長們參觀以網路管理社區的精細化系統，大數據的分析與管理已運用到居民生活中，包括出行安全、居住安全、飲食安全等，在大螢幕上一目了然，上海像綉花一樣精細的管理社區，讓里長們感受到了上海的科技發展。