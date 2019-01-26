蘇貞昌站台力挺王義川　笑稱「質詢我時不要太兇」

▲行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍站台力挺王義川。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

行政院長蘇貞昌26日到台中，為立委候選人王義川站台，他表示，王義川有高學歷、行政經驗豐富，交通專業，「交通通就萬事通」，懇請大家支持。但他話鋒一轉說，他只有一點拜託王義川，「質詢我時不要太兇！」

民進黨立委北區北屯區補選候選人王義川，26日下午在北屯區仁和公園舉辦選前音樂會，在選前最後一天做最後衝刺。現場包括行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、前行政院長賴清德、民進黨主席卓榮泰及多位同黨立委都到場表達力挺。音樂會也邀請知名藝人張秀卿、翁立友、詹雅雯等歌手獻唱，現場湧入許多支持民眾。

▲蘇貞昌力挺王義川，笑說以後立院質詢他時不要太兇。（圖／記者李忠憲攝）

▲蘇貞昌、林佳龍與王義川向現場支持者鞠躬，懇請支持。（圖／記者李忠憲攝）

▲現場湧入許多民眾。（圖／記者李忠憲攝）

行政院長蘇貞昌表示，台中有綠川、柳川、王義川，王義川這個年輕人不簡單，他是台大交通博士，當過大學教授、台中市交通局長，有學識，好能力，從軌道建設做到自行車道，規劃整體交通建設。

蘇貞昌說，台中需要交通立委為大家打拼，「交通如果通，就萬事通」，希望大家給王義川機會進到立法院，自己只求王義川「質詢我的時候不要太兇」。

他還說，自己擔起行政院重擔就是要為台灣好，要照顧好百姓，福國利民，因為要做的事情非常多，也邀請林佳龍來協助交通，一起衝衝衝。現在立法院空出一個位子，而行政院有很多福國利民的工作，需要一隻有力的手幫忙支持，行政院也比較好做事。

蘇貞昌表示，補選投票率不高，如果大家可以動員多一點人，將會成為輸贏關鍵。「不只拉一票，要催票、要固票」，讓阿川進入立法院幫忙我們講、幫我們做。他呼籲大家支持王義川，讓王義川做民意代表，支持佳龍、支持交通、支持台中。

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