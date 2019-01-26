韓國瑜被拱選總統　吳敦義：有意願有時機自然能勝出

▲吳敦義。（圖／記者楊均典攝）



政治中心／綜合報導

對於台北市議員王世堅稱高雄市長韓國瑜「強過國民黨4個太陽」，國民黨主席吳敦義26日下午陪同立委補選人陳炳甫掃街拜票時表示，任何人有意願、有適當時機，且符合四大要件，自然就有勝出的機會。

吳敦義受訪時提及候選人的四大要件，他表示最重要的是能力、品德、團隊是不是真正廉潔有能力，而過去政績表現好、對國家忠誠、對國民黨忠貞，也都是必須具備的條件。

至於王世堅拱韓國瑜出來選總統，吳敦義表示，因為身為黨主席，所以他不評論不分析，任何人有意願，有適當時機，能推動廉能有效政府，讓人民賺大錢的繁榮均富經濟，建構以以幸福家庭為底的公義和諧社會，讓兩岸能永續和平穩定發展，自然有勝出機會。

針對黨內爭議不休的總統初選提名辦法，日前國民黨中常委李昭平提出「仿美式初選」時，被認為是阻擋全民調「卡朱」的手段，吳敦義則表示，之前使用過全民調決定人選，後來也被臨時黨代表大會否決，最後則由黨代表大會推舉新的候選人。

另外，吳敦義表示「仿美式初選」是很多人提供的意見，支持的人認為，美國實施的民主在全世界較被高度肯定，美國也實施民主黨與共和黨的兩黨政治，更強調提名制度的決定「一定要好好商量」，看哪一種制度較能凸顯候選人獲民眾接受與支持的真正情形。

面對民進黨看好參選2020，吳敦義認為，不必看好或看不好，任何一個人只要他符合上述這些要件，他就應該有這個機會，這樣的人黨內可能不只一個，但彼此要觀念一致、目標相同，在公平競爭中不分裂、不分歧。