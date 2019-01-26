林佳龍、賴清德力挺王義川：讓最有活力的人進入立法院

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台中立委補選選前最後一天，民進黨重量級輔選團總動員，包括行政院長蘇貞昌、前院長賴清德、民進黨主席卓榮泰、交通部長林佳龍等人，26日下午進行大會師，力挺台中市北屯北區立委補選候選人王義川，希望全力催票把王義川送進立法院。王義川則表示，現在比賽打到第九局輸一分，但是論實力，實在想不到輸的理由，呼籲北屯北區市民積極拉票、踴躍投票。

王義川26日下午在北屯區仁和公園舉辦選前音樂會，現場除了湧入逾5千民眾外，還有有張秀卿、翁立友、詹雅雯等知名台語歌手獻唱，支持者熱情沸騰，氣氛high到最高點。

行政院長蘇貞昌致詞時表示，台中有綠川、柳川、王義川，王義川是台大交通博士，當過大學教授、台中市政府的交通局長，學識、好能力，從軌道建設做到自行車道，規劃整體交通建設，「這個年輕人不簡單」，台中需要交通立委為大家打拼，「交通如果通，就萬事通」，希望大家給王義川機會進到立法院，自己只求王義川「質詢我的時候不要太兇」。

黨主席卓榮泰也表示，王義川雖然年輕但是相當有責任感，行程從早到晚滿檔，他的活力十足、充滿戰鬥力，一步步帶領競選團隊向前走，成全一位有行動力、執行力立法委員的選票就在大家的手中。九合一選舉是大家心中的痛，黨內會時時刻刻記得人民的提醒，民進黨最大的民主改革運動就要開始，大家手中的選票守護台灣的力量，讓民進黨改革後，可以在台灣這片土地再站起來。

交通部長、前台中市長林佳龍則強調，有人認為這場選舉是大選延長賽，其實不是，最重要的是用疼惜的心，選出好人才，自己市長任內與市府團隊認真做事，卻無法連任，許多人感到惋惜，希望大家給會做事的團隊繼續在地方服務的機會，「投給王義川，就是肯定林佳龍」。

王義川也表示，這場造勢活動是投入選舉以來的第一場，也是最後一場，昨天總部同仁問自己致詞的時候，背後要站哪些人？王義川希望背後站的不是主委、不是總幹事，而是這43天來，每天在競選總部服務的志工，因為台灣的民主，就是志工努力的成果。

前行政院長賴清德最後以壓軸之姿致詞時表示，送王義川進立法院有「三大功效」，曾擔任過立法院主任的他來自基層是最大的優勢，未來一定能夠「服務不分黨派、交朋友不分階層」，王義川的交通專業能夠讓台中市的交通建設更加進步，以及台中補選的勝選也將是民進黨再站起來的力量。

賴清德也表示，對手陣營沈智慧也曾經是他在立法院的同事，就他的了解，兩位候選人的特色相較後，王義川的政見絕對最符合台中市民的需求，讓最有活力肯為台中打拚的年輕人為台中打拚。