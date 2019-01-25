妻酒後怨「日子不好過」！酸沒本事賺錢　怒夫徒手重擊打死她

▲丈夫一氣之下竟徒手毆死結髮妻子。示意圖與本案無關。（圖／CFP）



地方中心／桃園報導

桃園一名葉姓男子因經濟問題與吳姓妻子發生口角，居然重擊對方疼部、腹部等致命部位，造成妻子多跟肋骨斷裂、骨折，搶救後宣告不治。桃園地院審理後，刑事部分依殺人罪判葉男15年有期徒刑；民事部分，判他須賠償岳父岳母及吳女子女共513萬4775元，均可上訴。

判決書指出，葉男2017年10月16日下午和吳妻喝酒後到商務旅館休息，結果2人一言不合爆發激烈口角，葉男竟徒手重擊妻子的頭部、背部及腹部，造成她左後胸壁第7 、8 、9 、10肋骨、右後胸壁8 、9 、10肋骨骨折、腸系膜裂傷出血及大腸旁組織出血、骨盆腔底破裂等傷害。

等回過神葉男才叫櫃檯人員叫救護車，但已為時已晚；吳妻經急救後仍因出血性休克不治死亡。據《聯合報》報導，法院審理時，葉男承認當時酒後衝動，只因妻子嫌他「沒本事賺錢、日子不好過」，就一時情緒失控毆打對方，鑄成大錯感到很後悔。

法官審理後，刑事部分依殺人罪判葉男15年有期徒刑。至於民事部分，法官認為，吳女的父母把女兒養這麼大，卻因本件驟然喪女，致晚年遭逢巨變；而子女與吳女至親至愛，驟然喪母，承受相當大的痛苦，因此判他賠償岳父母和妻子前夫子女共513萬餘元，均可上訴。

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