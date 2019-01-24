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狂刺「偷吃嫩妻」28刀！醋男轉身鎖門逃　5歲繼子驚恐睹全程

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▲▼（圖／翻攝自vk／Lisina Olesya）

▲奧莉西亞跟她的5歲小孩。（圖／翻攝自vk／Lisina Olesya

國際中心／綜合報導

俄羅斯新西伯利亞一名35歲男子愛爾達（Eldar Movsumov）日前喝醉酒後，懷疑妻子在外偷吃，竟當著5歲繼子的面前，當場拿刀把人殺死，並將屍體留在公寓內後自行逃走。小孩看到媽媽被殺死之後雖然受到驚嚇，但仍然保持鎮定，拿起手機打給奶奶，勇敢的將這起事件揭發。

根據外媒報導，愛爾達先前指控自己29歲的伴侶奧莉西亞（Olesya Lisina），對婚姻不忠時而且時常與其他男人調情，兩人更因此在19日當天起了嚴重的爭執；愛爾達在吵架途中拿出刀子，朝著妻子身上刺了28刀之多，發現自己殺了人的他在犯案後迅速逃離公寓，留下已經沒有心跳的奧莉西亞跟目睹一切的5歲繼子丹尼斯（Denis）。

丹尼斯雖然很害怕，但他看著倒在血泊中的媽媽，仍勇敢的拿起一旁的手機，打給48歲的奶奶娜德茲達（Nadezhda Shelepova），揭發這起恐怖的殺人事件。一名調查人員表示，這對夫妻在凌晨吵架，聲音大到讓丹尼斯睡不著，更目睹了事件的發生。

報導中指出，愛爾達在事發過後被當地警方逮捕，已經接受審問並面臨謀殺的指控；而年紀還小的丹尼斯現在也被送回其他家人身邊，並接受心理創傷的治療當中。

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關鍵字：俄羅斯,外遇,殺人

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