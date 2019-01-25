大學學測基隆考區　1考生「邊滑手機邊作答」可處0分計算

▲ 大學入學學科考試，海洋大學基隆考區學生違規滑手機。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2019學年度大學入學考試學科能力測驗25日登場，基隆考區的國立海洋大學考場下午考社會科時，發生一名男學生邊滑手機邊作答，被監考老師發現後，通報海大試務中心，將報請大考中心處理。

海大校務中心指出，在社會科考試時，發生一起考生滑手機的重大違規，將報請大考中心處置。基隆考區共2462人報考，較2018年增加171人，2019年分別設置海洋大學及基隆女中試場，發生考試滑手機邊應考的違規事件，十分罕見。

▲ 國立海洋大學基隆考區。

海洋大學表示，2019年學測選考新制上路，國文、英文、數學、自然和社會五科，考生可以自由選考，基隆考區海洋大學試場第一節英文1368人報考19人缺考、第二節國文（選擇題）1368人報考16人缺考、第三節社會1216人報考22人缺考，基隆女中試場第一節1074人報考18人缺考、第二節1087人報考18人缺考、第三節956人報考19人缺考。

海大試務中心強調，學測已經取消製發准考證，改寄發考試通知，考生務必攜帶有效證件正本（身分證或有照片健保卡、護照、駕照、居留證其中之一）應試，學生證、無照片的健保卡、證件影本都屬於無效證件。

海大試務中心表示，25日海大試場分別在英文科有5人、國文科1人、社會1人未帶證件應試，根據試場規則，若入場時未攜帶有效證件，且當節考試結束，鈴聲響畢前，仍未送達試場或試務辦公室者，將扣減該科考試成績。