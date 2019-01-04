用餐到一半！老闆要客「手機放下」　他怒棄麵走人：吃20分鐘很過分？

▲ 原po吃麵吃到一半被告知不能滑手機，讓他當下生氣走人。示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

網搜小組／綜合報導

外出用餐時，常會遇到限制用餐時間的店家，服務生一般也都會事先提醒。不過這位網友吃到一半，竟遇到店家要他「吃飯別滑手機」，讓他超傻眼，當場氣到走人。事後他表示，既然想限制用餐時間，為何不事先告知，或是貼出公告，更何況自己是在處理事情回訊息，並沒有霸佔位子，這樣的要求實在讓人不舒服。

一位網友在臉書「爆怨公社」中發文表示，自己日前在雙連一家麵店吃麵，吃到一半老闆竟然要他「別邊吃邊滑手機」，讓他當場傻眼，剩下的索性都不吃直接走人，以後也不會再去那家店用餐。他表示，店家沒有規定用餐時間，也沒有公告不能用餐滑手機，如果是為了翻桌率，「就應該租更大間的店面，而不是只在乎自己經營者想法，不在意消費者感受，你就希望客人，趕快吃一吃，別佔位子。」

原po說店裡的環境的確不大，大約5坪的空間裡，都要3、4位客人擠一張摺疊桌吃飯，但是這些他都不計較，他在意的是店家事前沒有任何公告和提醒，「如果消費前先告知我都能接受」，更何況自己是為了正事在回覆訊息，用餐也不會超過20分鐘，並沒有做出過分行為。

▲ 原po認為如果客人太多，就應該要擴大店面，或是事先告知他也會乾脆接受。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

po文一出，網友表示，「我遇過一個連鎖店...叫我手機不要放桌上，超傻眼！」、「吃飯總要時間吧，是要消化不良嗎？如果我吃一頓飯就是要花30分鐘，你管我中間要滑手機要講電話」、「士林夜市裡面有一間賣雞肉飯的也規定不能玩手機」、「老闆可能只是覺得吃飯時分心無法品味食材，還會消化不良吧」。

還有網友認為，原po應該是被店家之前遇過的不好經驗所牽連，「我是在麵店，看過一家子然後父母一直玩手機，邊吃，讓小孩在旁邊鬧，或者打（拍）別桌客人，吃了一個小時喔！然後才開始餵他們的小孩吃，又是另外的的時間（記得好像11點半吃到快2點）那時候生意特好時間，老闆有提示到最後翻臉，只能說就是被害群之馬害到。」

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