入學考試爆醜聞！東京醫大遭砍6.5億補助款　全額恢復要等4年

▲日本文科省宣布刪除東京醫大2018年的私立學校補助金。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日本東京醫科大學去年爆發多起入學考試不公醜聞，不僅藉由將女學生成績打折來壓低錄取女性比例，甚至傳出捐款就能保障錄取就讀。日本文部科學省今（22日）宣布，將全額扣除東京醫大2018年度的私立學校補助金，同時也對其他7所處理類似問題不恰當的大學減少發放額度。

根據《共同社》報導，東京醫大在2017年度總共獲得補助款約23億日圓（約6.5億台幣），日本大學則獲得約91億日圓（約25.8億台幣），由於醜聞影響，文科省大刀刪去東京醫大全額、日本大學35%的補助款。文科大臣柴山昌彥表示，將強烈要求各大學確保入學考試公平性，保障每位考生的權益。

▲文科省大臣柴山昌彥要求各大學應確保入學考試的公平性。（圖／達志影像／美聯社）

文科省在東京醫大爆出違規操作問題後，去年8月起對全國81所設有醫學系或醫學專業的大學進行緊急調查，於12月公布調查結果，共有10所大學醫學系在入學考試出現為特定考生加分或者歧視女考生等不適當作為，其中除了東京醫大以外，日本大學醫學系也被爆出校友子女在入學考試有特別優待，以及在美式足球比賽中惡意犯規爭議。

報導指出，私立學校補助金是對學校營運所需經費的補助，根據私立大學、短期大學的教職員工人數和學生數等標準每年發放，如有違法或損害入學考試公平性的情況，文科省可做出不予發放或減額的處罰。據了解，一旦當年度未獲補助，隔年度也不會有補助，2年後刪減75%、3年後刪減50%，4年後刪減25%，東京醫大最快要到2023年度才能拿到全額補助款。