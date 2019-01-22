樂桃航空夏季增班開賣！北海道改成天天飛　台北-大阪再增1班

▲樂桃航空。(圖／擷自樂桃航空臉書)

記者賴文萱／台北報導

樂桃航空2019年4月26日起，台北-札幌航線將由原有的每周3班次增班至每日1班次往返台北與札幌，台北-大阪航線增加1班，4月25日起將提供每日3班次往返台北與大阪。另外，今日16:00起販售新增航班，最便宜新台幣1,980元起。

樂桃航空2019年夏季新增航班

•台北（桃園）–札幌（新千歲）航線，自4月26日起提供每日1航班載客服務

•台北（桃園）-大阪（關西）航線，自4月25日起每日增開1航班

樂桃航空執行董事CEO井上慎一表示，樂桃航空台北（桃園）-札幌（新千歲）航線自開航以來好評不斷，為因應台灣旅客對於台北-札幌航線的高度需求，2019年4月26日起，將由原有的每週3班次往返增班至每日1班次往返台北與札幌。

▲樂桃航空夏季增班，天天飛北海道、大阪多增1班。（圖／翻攝自樂桃航空FB粉絲專頁）

除了台北-札幌航線增開航班外，台北（桃園）-大阪（關西）航線也將自2019年4月25日起增開航班，目前台北-大阪航線提供每日2班次往返，4月25日起將提供每日3班次往返台北與大阪。

樂桃航空預定自22日16:00起，於官方網站將開始販售增開航班，台灣民眾可透過樂桃航空官網提早訂購。台北（桃園）-大阪（關西）航線促銷新台幣1,980元起，台北（桃園）-札幌（新千歲）航線特賣新台幣2,380元起。