就衝澳洲！酷航雪梨、墨爾本「單程含稅」4588元起　北高都能出發

▲澳洲雪梨歌劇院。（圖／記者洪文攝）

記者賴文萱／台北報導

限時2天！酷航1月15日至16日在官網推出「酷航週二閃人促銷」，多達32個超人氣航點單程含稅只要1,688元起，酷航商務艙3,688元起；這次特別主打澳洲四大城－雪梨、墨爾本、黃金海岸、柏斯，台北或高雄出發，單程含稅價最低只要4,588元起。

▲酷航周二閃人促銷，澳洲四大城單程含稅4588元起。（圖／酷航提供）

這次酷航促銷航點包含超人氣直飛航點－東京、札幌（北海道）、大阪、首爾、新加坡；澳洲四大城－雪梨、墨爾本、黃金海岸、柏斯；歐洲雙航點－雅典、柏林；渡假私房航點－檳城、蘭卡威、古晉、關丹、泗水、柯枝等；以及名人最愛的馬爾地夫、喀比。

促銷期間：2019年1月15日07:00至2019年1月16日 23:59

旅遊期間：最晚至2019年6月24日

促銷票價均為單人單程含稅價格：

台北/高雄-新加坡：單程含稅1,688元 +

台北-東京：單程含稅2,488元+

台北-札幌：單程含稅 2,388 元+

台北-首爾：單程含稅 2,388 元+

高雄-大阪：單程含稅 1,888 元+

台北/高雄-澳洲 (雪梨、黃金海岸、墨爾本、柏斯)：單程含稅 4,588 元+

台北/高雄：東南亞 (普吉島、泗水、古晉、喀比等)：單程含稅1,988元+

台北-馬爾地夫：單程含稅 4,088 元+

台北-雅典：單程含稅 7,688 元+

台北-柏林：單程含稅 7,688 元+

台北/高雄-印度 (清奈、柯枝、阿姆利則等)：單程含稅 4,088 元+

酷航以低成本航空少見的雙走道、寬椅距、大飛機受到乘客喜愛，航點遍及日本、韓國、東南亞、澳洲、歐洲，且提供商務艙服務。