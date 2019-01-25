疑老公偷吃窩邊草　老闆娘公告開除「老闆和女員工」…GG了

▲新北地院判科技公司老闆娘須賠償女會計3萬元。（圖／記者林裕豐攝）

記者林裕豐／新北報導

新北市一家科技公司的老闆娘懷疑老公和女會計偷情，在公司內張貼公告，指稱老公和女會計有不當男女關係還侵占公款，將兩人解雇，老公和女會計不滿提告，求償工作最後1個月薪資各2萬4285元，及精神慰撫金各7萬5715元，合計各10萬元，新北地院25日判老闆娘須賠償女會計名譽受損費3萬元，其餘請求駁回，本案尚可上訴。

老公和女會計指控，前年3月，老闆娘在臉書po文「解散公司暨通知書」、「公司緊急通知」給公司客戶，惡意指稱老公和女會計侵占公司資產，及不正當男女關係，並以此作為解聘2人理由，2人不滿提告。

審理時，老闆娘否認犯行，辯稱解僱公告暨通知書，僅為內部告知，並於當日下班前即撤下，且老公於2人婚姻關係存續期間，訂購汽車旅館住宿，離婚後未滿1個月訂購溫泉酒店住宿，並帶著女會計同往，證明張女與老公有不正當男女關係；而女會計在任職期間，多次將公司貨款匯至其個人名下帳戶，已涉嫌侵占罪。

老闆娘還提出女會計和老公的自拍照，不過法官認為照片中2人沒有親密舉動，也無法證明2人一起入住摩鐵或溫泉酒店，加上去年11月老闆娘曾簽立聲明書「過去有關老公與其家屬侵占公款、不正男女關係等事件，均屬誤會，現事實均已釐清…」等語，認定已損害女會計名譽，判賠償女會計3萬元；而薪資求償部分，因老公和女會計於辯論終結前，未提出在職薪資證明，此部分請求因此駁回。

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