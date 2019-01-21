人妻目睹恐怖車禍向老公報平安　沒想到死的就是他！

▲女子沒想到所目擊的車禍，死者就是老公。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

英國一名人妻日前慢跑時，在家附近目睹了一場可怕的奪命車禍，想說老公應該「幸運逃過這一劫」，便打電話想向對方告知這件事情，沒想到對方就是這起車禍中的死者，原以為能白頭偕老最後卻天人永隔，讓她傷痛欲絕。

50歲的杰奎(Jacqui Saunders)和47歲丈夫桑德斯(John Saunders)結婚26年來，一共育有8名子女。上月17日，騎著電單車的桑德斯與一輛四驅車相撞，而剛慢跑回來的杰奎剛好目擊了這場車禍，她便打了電話想告訴對方這件事，「我以為我應該打電話給他，告訴他『幸好你幸運逃脫了』，沒想到他沒有，死者就是他。」

杰奎難過表示，她和桑德斯的婚姻十分美滿，「我們可以聊天長達好幾個小時，一直有說不完的話，人生難免會有無法盡如人意的事，但因為有他，感覺好事總是比壞事更多。」事發後，附近鄰居都大力給予支持與幫助，警方目前也正調查此案。