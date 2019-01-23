離職隔天發「年度員工酬勞」卻領不到　他告贏鴻海拿回208萬



▲王姓男子離職隔天，鴻海就開始寄發「105年度員工酬勞」通知，雙方為了208萬元訴訟。（圖／記者林裕豐攝）

記者林裕豐／新北報導

原任職鴻海集團的王姓男子2018年3月30日離職，沒想到隔天，鴻海就開始寄發「105年度員工酬勞」通知，王男收到通知書，總共金額可領208萬，王男向鴻海要求領取，鴻海卻以王男已離職拒絕，王男不服，告上法院，要追討「105年度員工酬勞」208萬元，新北地院認為員工酬勞應如同《勞基法》中的紅利、獎金，用以獎勵該年度全年工作並且無過失的員工，判決王男有權領取。

判決指出，王姓男子自2014年3月任職鴻海精密工業，而鴻海核定的「105年度員工酬勞」，是分106、107年度兩期發放，王男預計共可領取208萬元，而王男是在2018年3月30日離職，不料離職隔天，鴻海發放105年度員工酬勞第一期。

王男拿到鴻海寄發的員工酬勞通知書，滿心歡喜向公司領取卻遭拒，先向新北市政府申請勞資爭議調解，但鴻海態度強硬調解不成立，王男告上法院，提出勞工訴訟，要求鴻海給付208萬元。 鴻海開庭主張，「員工酬勞」是公司獎勵為公司創造獲利的員工，並在發放時仍繼續在職，通知書也有記明須仍任職至各年度分配日為止，也需簽下承諾書，在王男未達成相關條件，就不能請求領取，並稱是行政作業疏失才將通知書發出去。

新北地院審理後認為，除非鴻海尚有虧損待彌補，否則應如同《勞基法》中第29條對全年工作並無過失的員工發放的紅利及獎金，因此判王男勝訴，鴻海須給付208萬元，不過全案尚可上訴。