坐月子請隊友送襪子！　她秒認出是「小三的」...氣瘋：想借把刀

▲豬隊友連「送襪子」這麼簡單的任務都失敗 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

媽媽們辛苦生完孩子，關在月子中心坐月子，這時候最需要的就是神一般的隊友支援。不過這位女網友日前就表示，明明只是要先生從家裡帶襪子給她穿，帶來才發現根本不是她的size；這麼簡單的任務都無法達成，讓她無言表示「手握手術刀」，看能不能讓老公清醒一點。

一位女網友日前表示，由於自己正在坐月子，就請老公從家裡幫忙帶襪子到月子中心給她，沒想到隊友拿來後讓她當場傻住。只見圖中的白襪比她的腳足足小了2倍，很明顯不是原po的襪子，讓她諷刺表示，「在他的眼裡我是個嬌美的三寸金蓮呢！？」

▲ 這怎麼看...都不應該拿錯啊 ！（圖／翻攝自爆怨公社）

這位媽媽事後表示，這其實是3歲女兒的襪子，而且這位天兵爸爸出包的蠢事還不只一樁。日前老婆就爆料，明明新生女兒的名字是夫妻倆一起研究、一起決定的，但是豬隊友興高采烈報完戶口回來後，才發現名字報錯了，讓媽媽氣暈表示，「真的想跟護理師借把手術刀」。

鄉民們表示真的不要要求先生太多，「他可能還是不懂，你要穿起來，他才知道問題在哪」、「襪子有彈性，可以伸縮，就將就穿吧」、「 我跟我女兒都有彼得兔的襪子，我老公在收襪子的時候還真的搞不清楚」、「幸好老公還知道那是襪子」、「就是拿個『有』就對了」、「你家隊友不是一般的神啊」。

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