▲「將才學堂冠軍麵包」公益開賣，助高關懷青少年夢想發酵。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲由頂新和德文教基金會發起的將才學堂，宣布首款春季冠軍含餡麵包「綻放」首度上市。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

由頂新和德文教基金會發起的將才學堂，宣布首款春季冠軍含餡麵包「綻放」首度上市，即日起到3/2以前到布列德門市購買「綻放」麵包的所得淨利，將會全數捐給獲獎團隊「屏東躍愛全人關懷協會」，買麵包做公益，一起來幫助高關懷青少年實踐夢想、翻轉未來。

▲「綻放」以屏東產的玫瑰花醬加入麵糰，搭配牽絲的麻糬內餡，使內餡充滿玫瑰香氣，吃起來Q彈不黏牙。

首款春季冠軍含餡麵包「綻放」，以屏東產的玫瑰花醬加入麵糰，搭配牽絲的麻糬內餡，使內餡充滿玫瑰香氣，吃起來Q彈不黏牙，展現十足的含餡麵包魅力，外觀灑上大大的「旺」字相當應景。屏東躍愛全人關懷協會理事長林金展表示，這產品由弱勢青少年自己研發，透過不斷的努力、學習，才有這樣的產品產生，而公益上市能讓青少年的夢想可以翻轉，也讓機構本身有更多力量，可以服務更多的青少年。

▲由弱勢青少年自己研發並參與比賽，透過公益上市能讓青少年的夢想可以翻轉。

頂新和德文教基金會從2017年開始推動「將才學堂」烘焙技職教育計畫，培育青少年習得一技之長，在去年舉辦第一屆大型烘焙錦標賽，要將脫穎而出的三款冠軍麵包公益上市，除了首度上市的最佳含餡麵包「綻放」，還會在夏季推出最佳造型吐司「天然紅藜果香吐司」，以及秋季推出最佳在地點心「酒釀洛神夾心餅」，讓孩子的夢想持續發酵綻放！

▲今年夏季會推出最佳造型吐司「天然紅藜果香吐司」。

▲今年秋季會推出最佳在地點心「酒釀洛神夾心餅」。



頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋提到，魏應充先生是頂新和德文教基金會創辦人，也是終身志工，他和他的友人已經共同認購冠軍麵包2000個，他要我告訴在座的各位，要打破貧窮世代的循環，必須要有正確的方法，我們認為只要有好的老師、好的教學環境、一份好的工作，就是最好的學習經驗，也能夠讓弱勢青少年通往夢想的階梯。

▲頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋提到，魏應充先生和友人已經共同認購冠軍麵包2000個，他們認為要打破貧窮世代的循環，必須要有正確的方法。

每個鬆軟香實的麵包，都包含對夢想實踐的渴望，頂新和德文教基金會經理蕭巧怡認為，用公益開賣的方式回饋到陪伴他們的公益團體，是一個非常有意義的事情，也希望每年將才學堂在結業時，都會舉辦這樣競賽，並且將冠軍產品上市，用實質行動，幫助高關懷青少年實踐夢想，擁有翻轉人生的機會。

▼即日起到3/2到布列德門市購買「綻放」麵包的所得淨利，將會全數捐給獲獎團隊「屏東躍愛全人關懷協會」。