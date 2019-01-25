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金豬年到！ 讓超便利、健康的麵糰發酵機照顧家人一整年

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文／時尚家居

資料提供∣川山企業( 02-8792-1859)　場地提供∣欣轅創藝美學工坊　攝影∣賴壽山　資料整理∣Mikage

（圖／ 賴壽山 攝影）

在食安問題頻傳的現代，懂得吃，是一門學問，懂得料理，更是顯學，坊間各式各樣的麵包店林立，但充斥著以蓬鬆劑、劣質油脂及添加物做出來的麵包，讓人食不安心，不妨試試看，利用聰明又簡單易操作的工具，做出好吃又美味的麵包、甜點、蛋糕。

（圖／ 賴壽山 攝影）

有了日本KNEADER PK1013T精揉機 各式麵糰輕鬆揉

DIY麵包與甜點，最重要的便是揉麵糰了，手揉麵糰固然有誠意，但長期這樣揉下來，不僅雙手吃不消，精神上更受不了，日本原裝進口、日本製造的KNEADER PK1013T精揉機，專利的揉棒，不破壞麵糰筋性，只要輕鬆一按，省時、省力，麵粉量從300g～1.2kg（吐司約1斤～4斤的份量），有效率的揉出麵筋，量多量少都能輕鬆對應！具備「揉麵」「發酵」「排氣」等全自動功能，可隨自己喜好需要設定時間，也可自設程式，只要設定一次，就能輕鬆製作一樣的美味麵包，實在是太輕鬆、太方便了。

（圖／ 川山KAWAYAMA 提供）

KNEADER PK1013T精揉機擁有獨步全球的技術，可顯示揉麵盆的溫度，隨時掌控麵糰的溫度；5段速的切換功能，可依麵糰狀況調整揉麵速度。輕巧精簡，只有A4紙張尺寸大小的主機，加上分離式的揉麵盆，清洗、收納超方便，高品質不鏽鋼拋光鏡面揉麵盆，還附打發專用揉棒，無論打發蛋白或打發鮮奶油都沒有問題，想要在家做出蛋糕與麵包，超簡單。

（圖／ 川山KAWAYAMA 提供）

日本KNEADER PF102T可清洗摺疊式發酵箱 美味麵包好幫手

曾經做過麵包的朋友都知道，「發酵」對做麵包而言，是一個多麼重要且必要的程序，發得好，麵包才會好吃，而在發酵的過程中，最重要的，則是溫度的控制與濕度的維持。

體型輕巧，擁有超大內部空間的日本KNEADER PF102T可清洗摺疊式發酵箱，能將家庭用烤箱的托盤直接放入，十分方便，利用將對流板裝在最下面的內壁對流方式，讓內部溫度更均勻，上、中、下層都可以均勻發酵。

（圖／ 川山KAWAYAMA 提供）

數位顯示溫度功能，簡單設定溫度與時間，不論是天然酵母麵包還是自製酵母麵包，都能輕鬆掌控發酵時的溫度，簡單完成發酵。摺疊式的設計，不用時所有零件都能拆開摺疊清潔，方便收納不佔空間，需要使用時，不必工具，只要1分鐘就能完成組裝，還可視擺放場所，選擇門向左或向右開啟，輕輕鬆鬆讓發酵成為一件簡單的事，做麵包，再也不必擔心發酵的事了。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：川山,KAWAYAMA,專業,烘焙家電,時尚家居,居家用品,電器,廚具

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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